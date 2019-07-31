В США закрыто дело о причастности штаба Трампа и России к взлому серверов Демпартии. Скандал, который не сходил с полос мировых СМИ последние годы, оказался мыльным пузырем.

Таким образом закончилась еще одна громкая история, которая тянется с президентских выборов 2016 года. Связанная с якобы вмешательством Кремля в американское голосование.

Весной ничем закончился и другой эпизод - расследование спецпрокурора Мюллера о связях Трампа с Кремлем. Мюллер их попросту не обнаружил.

А ведь президенту-республиканцу реально угрожал импичмент на почве этих слухов.

Да и сама Москва нельзя сказать, чтобы отделалась легким испугом. США ввели санкции против России. Особенно досталось олигарху Олегу Дерипаске и его алюминиевой промышленности.

Впрочем, никто не сомневался, что причиной санкций стал не эфемерный "Кремлингейт", а политическая целесообразность в рамках борьбы против России. Ведь несмотря на исчезновение повода, из-за которого были введены санкции, снимать их пока никто не торопится.

"Страна" вспоминает историю с бесславно закончившимся скандалом о взломе серверов Демпартии. И рассказывает, как ее завершение может отразиться на Украине.

Демократы идут в атаку

В апреле 2018 года Нацкомитет Демократической партии, от которой на выборы шла Хиллари Клинтон, подал иск против России, Главного управления генштаба вооруженных сил РФ (ГРУ), сайта WikiLeaks, президента США Дональда Трампа, его сына - Дональда Трампа-младшего, экс-главы избирательного штаба Республиканской партии Пола Манафорта и ряда других американских и российских граждан.

Суть обвинений демократов формулировалась так: помощники Трампа якобы сотрудничали с российскими властями и WikiLeaks, стремясь подорвать избирательную кампанию Клинтон, претендовавшей тогда на пост президента США. Для этого хакеры якобы взломали компьютеры Демпартии, похитили информацию и опубликовали ее, благодаря чему Трамп и победил на выборах.

Впрочем, начался скандал еще раньше. В 2015 году стало известно, что Хиллари Клинтон во время работы на посту госсекретаря США (2009-2013 годы) использовала в служебных целях личный ящик электронной почты.

Американским спецслужбам это не очень понравилось. Использование личного сервера и почтового адреса означало, что политик имела полный контроль над своей перепиской. То есть фильтровать информацию; решать, какие данные передавать правительству, а какие - нет.

Началось расследование, в результате которого Клинтон была вынуждена передать свою переписку Федеральному бюро расследований (ФБР). Однако она отправила не весь массив информации - только рабочие сообщения (55 тысяч писем), а личные (более 30 тысяч писем) - удалила, за что была подвергнута жесткой критике.

По итогам расследования тогдашний директор ФБР Джеймс Коми заявил, что ведомство не нашло оснований для предъявления ей обвинений. Разбирательства возобновились из-за неожиданного поворота в деле.

Оказалось, что ненадежностью сервера воспользовались хакеры. Они внедрили в персональный сервер Хиллари Клинтон код, позволявший автоматически копировать всю переписку. Компания в режиме реального времени получала копии почти всех электронных писем, направленных в адрес Клинтон или составленных ею самой.

Интересно, что вопиющие факты, попавшие на "Викиликс" Клинтон опровергать не стала. Вместо этого кандидат от Демпартии приняла образ жертвы и обвинила во всем Кремль. Который якобы затеял все это, чтобы помочь Трампу победить.

Причем здесь Трамп?

Участие в скандале сына Трампа и известного в Украине Пола Манафорта описывается The New York Times - флагманом антитрамповской печати - так.

Дональд Трамп-младший получил электронное письмо от посредника, в котором предлагалось ознакомиться с документами, где "обвиняют Хиллари в ее отношениях с Россией и будут очень полезны для вашего отца".

Старший сын будущего президента не выразил ни удивления, ни вопросов. Он ответил через несколько минут: "Если это то, о чем вы говорите, мне это нравится, особенно если это будет позже этим летом".

Через четыре дня после переписки через посредника была назначена встреча в Нью-Йорке с "российским правительственным юристом". Дональд Трамп-младший согласился на беседу, добавив, что он, вероятно, привлечет еще Пола Манафорта (на то время руководителя президентской кампании) и Джареда Кушнера (бизнесмена и мужа Иванки Трамп).

Встреча с российским адвокатом Натальей Весельницкой в итоге состоялась в июне 2016 года - то есть в разгар предвыборной кампании. Весельницкая - представитель частной адвокатской компании, которая лоббирует интересы ряда российских предпринимателей в США.

Американская пресса настаивала на близости Весельницкой к Кремлю, что в Москве отрицали.

Правда, никто толком не мог сказать, что на этой встрече суждалось. Даже спецпрокурор Роберт Мюллер, который тоже пытался доказать факт сговора Трампа с РФ. Утверждалось, что там шла речь о передаче компромата на Хиллари Клинтон, однако эта версия так и не была подтверждена - ни объективными источниками, ни признаниями ее участников.

На основании факта встречи с российской адвокатессой Демократическая партия и обвиняла Трампа вместе с Москвой. Именно этот иск и отклонил федеральный суд Нью-Йорка. По мнению судей, доказательства, которые были предоставлены Клинтон и Ко, не имеют ценности и юридического веса.

Дональд Трамп прокомментировал решение суда в свойственной для себя эмоциональной манере.

"Вау! [Суд решил] отклонить иск против нашей исторической президентской кампании 2016 года. Это большое решение, исходящее от очень уважаемого судьи, назначенного экс-президентом Биллом Клинтоном. Охота на ведьм завершается!" - написал Трамп.

Крах прокурора Мюллера

Впрочем, данное разбирательство - не единственный провал противников Трампа, который касался темы вмешательства Кремля в выборы президента США в лице "русских хакеров".

Чтобы разобраться в ситуации, Вашингтон инициировал расследование, во главе которого стоял спецпрокурор США Роберт Мюллер. Работа его комиссии продолжалась с лета 2017 года. Весной этого года Мюллер представил итоговый доклад.

Согласно выводам спецпрокурора, не подтвержденным пока в суде, Москва действительно оказывала влияние на выборы. В частности, российское ГРУ якобы передало в WikiLeaks материалы Демократической партии США. При этом доказательств сговора команды президента Трампа с Кремлем и спецслужбами РФ не обнаружилось.

По итогам доклада Мюллера комитет сената США по разведке пришел к выводу, что Россия вмешивалась в американские выборы по меньшей мере с 2014-го по 2017 год, однако не смогла повлиять на их итоги. Иными словами, Трамп победил честно.

Ряд американских СМИ и, разумеется, демократы обвиняли Мюллера в провале расследования. Однако факт остается фактом: после многолетних обвинений Трамп вышел из скандалам в белом.

Особенно для президента США это важно в свете грядущих президентских выборов, которые запланированы на 3 ноября 2020 года.

Провал "Кремлингейта", выборы и Украина

По состоянию на этот месяц рейтинг Трампа достиг рекордно высокой для него отметки. Об этом свидетельствуют данные опроса Langer Research Associates, выполненного по заказу телекомпании ABC и газеты The Washington Post.

По данным опроса, работу Трампа на посту главы государства одобряют 44% американцев. При этом 53% опрошенных придерживаются противоположной точки зрения.

Его экономическую политику одобряет 51% граждан США. Налоговую политику президента США эффективной считают 42% респондентов, а внешнюю и иммиграционную - 40%.

То есть сегодня у Трампа есть неплохой задел, с которым можно продолжать работу. И, что не менее важно, теперь нет фактора "русских связей", к которому американские граждане относились отрицательно.

Хотя до выборов еще больше года. В ходе избирательной кампании республиканцы и демократы наверняка успеют вылить друг на друга не одно ведро грязи в виде компроматов и втягивания в громкие скандалы.

Но пока это "ведро" активно заготавливает Трамп. Как уже рассказывала "Страна", он активно требует у Киева дать компромат на своего основного конкурента - Джо Байдена, который бросит вызов хозяину Белого дома на предстоящих выборах.

Байден был связан с Украиной бизнес-интересами - в одной из газодобывающих компаний пристроен его сын Хантер. Из-за нее бывший вице-президент США потребовал снять с должности генпрокурора Виктора Шокина в 2016 году.

Так, по крайней мере, заявлял в интервью "Стране" сам Шокин, который открывал уголовное дело против компании сына Байдена и потерял после этого должность.

Теперь Белый дом активно раскручивает это дело, обвиняя Байдена в политической коррупции и незаконном лоббизме. Детальнее об этом мы рассказывали в материале "Ловушка для Байдена. Что о враге Трампа рассказал американцам Шокин и как это повлияет на выборы в США".