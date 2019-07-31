В среду, 31 июля, суд изберет меру пресечения экс-заместителю начальника полиции Одесской области Константину Гейко. Его подозревают в хищении крупной партии контрабандных сигарет. Об этом пишет УНН.

Так, по словам пресс-секретаря Специализированного антикоррупционной прокуратуры Ольги Постолюк, судебное заседание состоится в Соломенском районном суде Киева в 14:30. Прокуратура будет настаивать на содержании подозреваемого под стражей с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн.

Напомним, что экс-начальника полиции Одесской области Дмитрия Головина и его заместителя Константина Гейко подозревают в хищении крупной партии контрабандных сигарет. По версии правоохранителей, Головин вместе с Гейко продал в 2017 году семь контейнеров сигарет, которые проходили по одному из дел вещественными доказательствами.

Головина задержали в Одессе 25 июля. Он отказался сотрудничать со следствием и давать показания. Его отправили под домашний арест и обязали носить электронный браслет. Гейко же изначально скрылся, но 30 июля его задержали.