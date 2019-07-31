Большой резонанс вызвало убийство в Южно-Африканской Республике 43-летнего украинского туриста Ивана Иванова, которого зарезали в минувшую субботу во время похода в горы в одиночку. У него остались жена и трое детей, самому младшему Макару - всего 2 года.

На украинца напали трое местных уголовников в национальном парке Столовая гора, это одна из самых посещаемых достопримечательностей вблизи Кейптауна - второго по численности города ЮАР.

"Убили из-за рюкзака"

"Это было ограбление, позарились на рюкзак туриста, который он не захотел отдать, попытался бороться, и тогда его дважды пырнули ножом в грудь. Наш соотечественник истек кровью. Что удивительно, нападение произошло в довольно людном месте недалеко от парковки среди бела дня. Это безопасный маршрут, который часто посещают туристы, тут получаются красивые фото. Но, конечно, в стране высокий уровень преступности, нужно быть осмотрительным", - сказал "Стране" посол Украины в ЮАР Тарас Кузьмич.

За убийство по горячим следам задержали местного жителя, 23-летнего Синае Мпоселву, уголовника со стажем, который находится на досрочном освобождении, а в среду, 31 июля, по словам Кузьмича, взяли еще одного нападавшего.

"Задержать Мпоселву помогли местные жители, он был в крови, с рюкзаком и мобилкой Иванова", - говорит Кузьмич.

Убийство украинца вызвало большой резонанс в ЮАР. Источник фото: Community crime prevention

Украинская диаспора (в ЮАР живет около тысячи украинцев и еще около 6 тысяч русских) создала петицию против выпуска под залог убийцы Иванова, что, как говорят, часто практикуют в ЮАР, которая считается одной из самых криминально опасных стран в мире.

Кузьмич говорит, что местные власти очень серьезно взялись за расследование убийства, а наши дипломаты обещают не дать спустить дело на тормозах.

"Для ЮАР это огромный удар по туризму, который кормит страну. Тем более инцидент произошел в популярном среди туристов Кейптауне. С нами на постоянной связи губернатор этой провинции, Западного Кейптауна, Алан Винде. Кстати, в прошлые выходные, по его данным, в районе Кейптауна убили 46 человек - тоже в основном с целью ограбления. Это очень большая цифра в мирной стране. А мэр Кейптауна Алд Дам Плато обещает помочь с организацией панихиды на 9 дней в воскресенье, 4 августа (привезут православного священника) и репатриацией тела в Одессу, откуда родом Иванов. Более того, инцидент вышел на уровень местного парламента, который постановил выделить дополнительно полсотни патрульных в нацпарке, где убили Иванова, а еще по убийству состоится спецзаседание полиции и власти", - говорит посол.

По его словам, он не помнит случая, чтобы в ЮАР убивали украинца.

"На моей памяти - это первый случай. Недавно так же атаковали посла Бельгии в Претории (административная столица ЮАР), когда он вышел из машины сфотографировать закат, но он сразу же отдал все, что при нем было, и его не тронули. Так что лучше в таких случаях не сопротивляться грабителям, жизнь дороже", - говорит Кузьмич.

Иванов, по словам посла, работает в аграрном секторе, в ЮАР приехал по бизнес делам и остался еще на два дня посмотреть окрестности. Его жена Тина, сыновья Глеб и Макар и дочь Таисия сейчас находятся у ее родителей в Литве, куда они приехали из Швейцарии, где в последнее время жил и работал Иванов.

Свояченица убитого украинца, Дина Иванова, рассказала, что Иванов - бывший моряк, кроме морской академии в Одессе он получил юридическое и экономическое образование в Великобритании, свободно владел четырьмя языками.

"Ваня много путешествовал, в ЮАР ему понравилось. Он коллекционировал ножи и от них же и принял такую ужасную смерть", - рассказала родственница погибшего.

Последнее фото Иванова из ЮАР. Фото: из архива Дины Ивановой

"Белый - означает богатый, есть что забрать"

Тем временем убийство украинца обсуждают в русскоязычной общине ЮАР. Одни сетуют на то, что жить и путешествовать в ЮАР стало опаснее, мол, после недавней смены правительство начался беспредел, другие уверены, что от подобных атак не застрахован никто даже в Европе.

И хоть ЮАР считается самой продвинутой страной в Африке, где живет много потомков европейцев (буров - переселенцев из Голландии), все же есть мнение, что Иванова могли убить на расовой почве, из-за того, что он белый, а рюкзак забрали, чтобы добру не пропадать.

"Все проще. Белый - означает богатый. Есть что забрать", - полагает живущий в ЮАР Сергей Воробей.

Некоторые на странице в Facebook "Русскоговорящие в Южной Африке" комментируют, мол, "не ходите, дети, в Африку гулять", нечего ездить в опасные страны в одиночку, другие пишут, что "без апартеида Южная Африка уже не та" (долгие годы темнокожих запирали в резервациях без всяких прав, с дискриминацией покончили с приходом к власти в 1994 году Нельсона Манделы).

"Ужасно и убийство, и то, что люди пишут, какая классная штука апартеид", - оппонирует таким заявлениям Оксана Садольская.

"Этой стране не хватает полиции и ужесточения законов о преступлениях. Поймали убийцу с вещами жертвы, но что толку, если за 1000 рандов (70 долларов, - Прим. Ред.) его выпустят на свободу! Беспредел в стране. Красота этой страны никого не оставляет равнодушным, но если твоя жизнь в опасности... Не знаю как другие, но в последние месяцы мне совсем некомфортно стало", - говорит живущая в провинции Западный Кейптаун гид Ирина Мартенс.

"Да, беспредел полнейший, полиция работать не хочет, никакой защиты людям в этой стране нет. Белым людям тяжело жить, грабежи и убийства процветают. Мой сын тоже говорит, что надо уезжать, опасно жить стало. Мне здесь очень нравится - природа, океаны, фермы, горы - просто не могу передать все это великолепие. А вот эта незащищенность и налеты на людей всю красоту перечеркивают", - сокрушается Виктория Дубинина из Кейптауна.

С таким мнением не согласна тоже живущая в Кейптауне Марина Скутина, которая полагает, что ограбить и убить могут в любой стране мира.

"Я живу в этом районе с 2015 года, хожу одна в горы. Только по тропинкам хожу, где много местных любителей природы, а не любителей пограбить. Турист, думаю, зашёл на "чужую территорию". А таких территорий полно и в Одессе, и в Москве, и в Париже, и в Лондоне. Зашёл по незнанию, конечно. Я недавно была в Лондоне, так вот там все говорили про то, что убили мальчика-подростка. В центре города. По той же схеме - несколько человек на одного", - считает Скутина.

В посольстве Украины туристам советуют ходить группами в пять-шесть человек и не демонстрировать ценные вещи, которые есть при себе.