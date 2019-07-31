На стене Херсонского горсовета появился мурал-надпись "Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны". Об этом сообщает в Facebook общественная инициатива "Кто заказал Катю Гандзюк?".



Активисты опубликовали соответствующее фото, которое сопроводили таким текстом: "Год со дня нападения на Катю Гандзюк. На стене горсовета в Херсоне проступила надпись. Так и будет. Мы не слезем".

Фото: facebook.com

31 июля 2018 года активистку, и.о. управляющего делами исполкома Херсонского горсовета Екатеринe Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела. Гандзюк перенесла несколько операций, но 4 ноября 2018 года умерла.

Напомним, что ГПУ остановила следствие в отношении главных фигурантов дела Гандзюк.

Также мы писали о том, что "больной" фигурант дела Гандзюк, которого выпустили из СИЗО, смотрел Суперкубок на стадионе.