Между и.о. главы Минздрава Ульяной Супрун и владельцем клиники "Борис" и советником Владимира Зеленского Михаилом Радуцким произошла перепалка в сети.

Супрун раскритиковала высказывания Радуцкого в интервью. Тот в ответ напомнил, что "сажать можно не только весной, но и осенью" и предупредил о грядущем аудите.

Самое интересное в том, что и.о. министра из США вступила в спор с Радуцким, как будто он уже занял ее место. А владелец "Бориса" в свою очередь дал понять, что его назначение во главе министерства не за горами, а Минздрав ждут аудит и "посадки".

"Страна" разбиралась в этом конфликте.

Что сказал Радуцкий

Кандидат от "Слуги народа" на пост министра здравоохранения и 18 номер партии Михаил Радуцкий на днях дал интервью газете "Ваше здоровье", в котором рассказал о планах трансформации системы здравоохранения в ближайшие два года.

По его словам, в Украине должна быть создана национальная стратегия развития этой отрасли.

"Первое, что должно быть и непременно будет сделано, - это утверждение национальной стратегии развития системы здравоохранения. В ней будет четко расписано, что следует выполнить в первый, пятый, десятый год. Национальную стратегию обычно планируют на 30 лет и утверждают на самом высоком уровне для того, чтобы следующий министр или иной государственный чиновник не сказали: забудьте, перечеркните, все будет иначе", - сказал советник президента.

Он упомянул и грядущий аудит материально-технической базы украинской медицины: "невозможно принять эффективные управленческие решения в области без учета состояния материально-технической базы. Вместо этого, ее аудита не было проведено - ни до старта нынешних реформ, ни в процессе их реализации. И это следующее приоритетная задача новой власти".

Отметил, что из-за того, что в Украине тормозится развитие трансплантологии, государство выбрасывает бешеные деньги на проведение диализа, который многим больным назначают пожизненно, тогда как в других странах - на время подготовки к трансплантации.

Также Радуцкий сказал, что МОЗ не должно заниматься закупкой лекарств. А главой Минздрава должно стать не публичное лицо или политик, а квалифицированный менеджер (видимо, намекая на самого себя).

Выступил он и с заявлением о том, что существуют особенности лечения "у представителей разных рас".

"Ведь, скажем, генетические различия в течении тех или иных болезней у представителей разных рас определяют и особенности их лечения. Поэтому протоколы должны быть только государственными, написанными на украинском языке, утвержденными Минздравом и Минюстом, адаптированными ", - сказал Радуцкий, обсуждая внедрения в Украине международных медицинских протоколов лечения, он отметил, что их необходимо адаптировать.

Последний пассаж и вызвал гневную реакцию Ульяны Супрун.

Ответ Супрун

Интервью своего возможного преемника по косточкам разобрала Ульяна Супрун, написав, что материал наполнен распространенными мифами и манипуляциями.

В развернутом посте в Facebook глава Минздрава перечислила, показавшиеся ей спорными утверждения и свои ответы на них.

Например, она сообщила, что национальная стратегия, о которой говорил Радуцкий, уже существует и утверждена. Но главным образом раскритиковала тезис о генетических особенностях при лечении разных рас.

"Мы уже напоминали народному депутату Ольге Богомолец, не бывает никаких" иммунных потребностей нации", а болезни не знают национальных или территориальных границ. Поэтому жители любой страны мира могут заразиться тем же самым вирусом кори, полиомиелита или возбудителем дифтерии. Также и с международными протоколами - это такие гайдлайны, универсальные алгоритмы для врачей, как назначать лечение пациенту. Они создаются медицинским сообществом на основе многолетних исследований и поисков оптимального пути лечения. Анатомия для украинцев, американцев или поляков - одинакова. Процесс течения тех или иных заболеваний тоже одинаковый", - написала в ответ на это Ульяна Супрун.

Также она упомянула, что система трансплантации не строится за один год, закупкой лекарств Минздрав не занимается, а комментировать тезис о том, что можно увеличить финансирование здравоохранения без увеличения налогов, она даже не будет.

Что касается слов Радуцкого о том, кто должен стать министром, она написала, что кто бы не стал министром здравоохранения, при существующем положении, ему придется опровергать фейки, которые из-за некомпетентности или сознательно распространяют люди, которых считают экспертами и приглашают на интервью.

"Долгое время на этой лжи наживались и продолжают наживаться недобросовестные люди. А квалифицированный менеджер всегда найдет время для борьбы с такой угрозой. Готовы с командой при необходимости повторно представить команде президента содержание трансформации системы здравоохранения. В любом случае рекомендуем внимательно готовиться к публичной коммуникации и не использовать информацию из сомнительных источников" - написала Супрун.

Реакция советника Зеленского

Совладелец клиники "Борис" не оставил без ответа выпад Супрун, опубликовав пост, оформленный в точно таком же стиле, как у нее - с цитатой спорного утверждения и опровержением.

Он со старта понизил статус высказываний Супрун, напомнив ей, что все ее правительство по сути проиграло выборы.

"И.о. Министра здравоохранения Ульяна Супрун, вероятно обидевшись, что ее правительству поставлена неудовлетворительная оценка как на выборах президента, так и на парламентских выборах, манипулируя фактами, сделала сообщение в социальной сети. Предполагаю, что обида связана еще и с опубликованными новостями, где меня называют ее преемником. Однако, я не делал таких заявлений и не подтверждал эту информацию. Тем не менее, отвечу на каждое из обвинений госпожа Супрун", - написал номер 18 в писке партии "Слуга народа".

Он указал, что знает о стратегии на 2015-2020 годы, но была выполнена только треть от запланированного, поэтому нужно учесть недоработки министерства Супрун и составить новый план на 2021-2030 годы.

Что касается генетических особенностей при лечении болезней у разных рас, то Радуцкий посоветовал Супрун следить за научными разработками и трудами мировых и национальных ученых, а не только за своей страницей в Facebook.

А по поводу того, что МОЗ четвертый год не закупает лекарства, написал, что еще немного осталось до главного аудита деятельности министерства и закупок, которые, по мнению Супрун, является прозрачными.

"Весна придет, сажать будем" - известный месседж. Однако знатоки говорят, что осенью тоже сажать можно", - написал Радуцкий, намекая, что этот аудит скоро состоится, и по его результатам кому-то непоздоровится.

"Госпожа Ульяна, ДУМАЙТЕ перед тем, как писать. Вчитывайтесь в слова и их смысл. Нас ждет новый рассвет, понятные цели, профессиональная команда, которая знает медицинскую науку и готова бороться за жизнь каждого украинца", - закончил советник Зеленского с явным намеком на собственное министерство.