В России продолжаются гигантские таежные пожары. Сибирские леса горят на площади около миллиона гектаров. Метеорологи отмечают, что дым от этих пожаров может добраться даже до Москвы.

Красноярск в дыму, фото: krsk.kp.ru

В таких условиях 40 шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области решили собраться 4 августа на байкальском острове Ольхон (считается священным у коренных этносов - Прим.Ред.), чтобы совершить обряды, которые, по их мнению, помогут вызвать дожди на горящую в Сибири тайгу.

Об этом ТАСС сообщил председатель правления межрегиональной организации шаманов "Тэнгэри" Баир Цырендоржиев.

"На Ольхоне 4 августа соберутся около 40 шаманов из Бурятии, Забайкалья и Иркутской области. Они совершат обряды, чтобы вызвать дожди на лесные пожары. Сейчас мы уточняем местности, где горят леса", - сказал Цырендоржиев.

Здесь, на Ольхоне, шаманы будут вызывать дожь, фото: tass.ru

По данным ФГУ "Авиалесоохрана" на утро, 31 июля, в России тушат 147 лесных пожаров на общей площади свыше 100 тысяч гектаров. При этом значительные площади леса охвачены огнем в отдаленной таежной местности, где пламя не тушат. Большинство пожаров зарегистрировано в Сибири - на территории Иркутской области и Красноярского края.

Буддийские священнослужители-ламы также заявили, что готовы совершить обряды по призванию дождей на горящую тайгу, но отметили, что для этого им нужны "точные координаты пожаров".

Напомним, губернатор пылающего Красноярского края заявил, что тушить лесные пожары бессмысленно и вредно.