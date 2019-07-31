В ночь на 31 июля в Киеве на Новоирпенской трассе в лесу мужчина-таксист завез девушку в лес и изнасиловал ее. Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.

Вызов на линию экстренных служб поступил около 01:40. По предварительной информации, девушка поймала попутку на Академгородке, чтобы добраться домой. Она остановила автомобиль Renault. Во время поездки мужчина свернул в лес, который находится на Новоирпенской трассе. Там он избил и изнасиловал пострадавшую.

Также насильник заставил ее перевести 4500 грн с ее карты себе на счет, забрал у нее мобильный и после этого уехал. После совершения преступления водитель скрылся. Пострадавшая сообщила об этом своей подруге, которая и позвонила в полицию.

Что именно произошло и подробности случившегося выясняются. На месте работали медики, патрульные и следственно-оперативная группа.

Напомним, что в Киеве изнасиловали девушку, которая шла к метро Бориспольская.

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