В Оболонском районе Киева на улице Днепроводской столкнулись автомобили Hyundai Accent, Hyundai Elantra, Volkswagen Jetta и автобус, маленькие дети и женщина попали в больницу, сообщает Информатор.

Авария случилась 30 июля около 22:10. По словам правоохранителей, изначально, возле въезда в Вышгород, произошло незначительное столкновение между машинами Hyundai Accent и Hyundai Elantra. Водители выставили знак аварийной остановки и ожидали патрульную полицию. Спустя 10-15 минут в них на полной скорости влетел Volkswagen, который перед этим зацепил автобус.

Фото: kiev.informator.ua

От удара машины раскидало по проезжей части. В момент аварии в Accent находилась женщина и двое маленьких детей. Мальчика и девочку госпитализировали в больницу. Они получили незначительные травмы. Предварительно, все водители находились в трезвом состоянии. Механизм столкновения и подробности аварии устанавливаются.

Фото: kiev.informator.ua

На время оформления ДТП движение транспорта было затруднено. На месте работали экипажи патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа.

Видео: youtube.com

Напомним, что в Киеве образовалась гигантская пробка из-за тройного ДТП.

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