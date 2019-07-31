Сегодня, 31 июля, завершается первый тур чемпионата Украины по футболу, который уже принес и первую сенсацию. Новичок Премьер-лиги Колос обыграл матерый ФК Мариуполь со счетом 2:1.

Сегодня же программу первого тура закроют и наши гранды. Александрия сыграет у себя дома с донецким Шахтером, матч покажет в 19.00 канал Футбол 2. А львовские Карпаты примут киевское Динамо. Игру в прямом эфире покажет канал Футбол 1. Начало матча в 19.30.

Еще один дебютант Премьер-лиги Днепр-1 сыграет с донецким Олимпиком. Начало матча в 19.00, прямая трансляция на Униан.

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео из раздевалки Динамо после выигрыша Суперкубка у Шахтера.