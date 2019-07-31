После того, как "Страна" обнародовала аудиозапись из "школы молодого депутата" в Трускавце, где политтехнолог, член "Слуги народа" Никита Потураев объясняет собравшимся политику партии, соцсети заговорили, что могут значить новые "перлы" советника президента, предлагавшего ранее рубить головы на Донбассе.

"Кое-кто почувствовал себя прапорщиком Дыгало"

Главный редактор "Страны" Игорь Гужва отметил, что, объясняя место каждого нового депутата в партии, кое-кто почувствовал себя киношным прапорщиком Дыгало.

"Кое-кто, видимо, почувствовал себя прапорщиком Дыгало из "9 роты". Никита Потураев объясняет популярно политику партии и место каждого в "Слуге народа".

"Что заставят сделать Слуг народа после этой записи?"

Заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова напомнила, что после публикации пленок Онищенко депутатов на проходной в АП заставляли сдавать часы и ремни и поинтересовалась, будут ли вводиться какие-то меры в "Слуге народа" в связи с публикацией "Страны".

"Помните, в эпоху Порошенко был такой волнительный период, когда "Страна" опубликовала пленки Онищенко, после чего всех депутатов на проходной в АП заставляли сдавать часы и ремни. Как думаете, что заставят сделать Слуг народа после этой записи в Трускавце?

Как выяснилось, среди Зе-депутатов есть наши тайные фанаты, которым сегодня очень не понравилось как перед носом нашего журналиста закрыли двери..."

"С угнетения личности начинают в сектах"

"Обычно с угнетения личности начинают в сектах)

#ПерлыПотураева - думаю теперь, это будет постоянная рубрика)" - написала ведущая блога "Ясно-Понятно" Олеся Медведева.

"Понабирали по объявлениям"

Блогер Алексей Романов написал, что и в самой партии не отрицают того, что новые депутаты - это "сброд, который понабирали по объявлениям".

"Некоторые комментаторы начали обижаться на то, что я назвал "сбродом, который понабирали по объявлениям" новых депутатов от Зеленского. Так ведь это не я так думаю. Точно так же, и почти теми же словами, новым депутатам политику партии разъяснил в Трускавце советник Зеленского Никита Потураев...

Так что это не я сказал. Это они сами о себе так говорят:

"Все вы - политически никто".

"Вы все президенты"

Ну а вообще-то президент сказал, что вы все президенты. А оно вот как получилось" - написала журналист Юлия Корзун.

"А я д’Артаньян"

Публицист Александр Вознесенский вспомнил Потураеву другие скандальные заявления, которыми тот успел отметиться.

"Советник Зеленского, который предлагал сажать жителей Донбасса на кол, называл УПЦ "бесопатриархатом" и отметился словами, что готов лично стрелять в затылок и вешать врагов народа, решил продолжить отжиги.

Теперь он, выступая перед депутатами партии "Слуга народа", заявил следующее:

"Давайте разберемся, прежде, чем начнем работать (а я буду работать вместе с вами), кто мы такие. Это очень важно. То есть сейчас вы ошибочно думаете, что вы все политики. Это большая ошибка. Ответ: нет. Я работаю с 1996-го года и мой первый клиент была Юлия Владимировна Тимошенко... Все вы - политически никто. Я хочу, чтобы это каждый услышал".

Невольно вспомнился анекдот на эту тему:

Поручик Ржевский перед балом просит Пушкина сочинить для него небольшой каламбур. Немного подумав, Пушкин выдает экспромт:

— Ты гандон и он гандон, а я виконт де Бражелон.

На балу Ржевский объявляет:

— Господа офицеры, замечательный каламбур слышал я на днях. Вы все пид..сы, а я д’Артаньян, но в стихах это было просто прекрасно, уверяю вас, просто прекрасно".

"Это просто прекрасно"

"Прочитайте. Это просто прекрасно", - пишет блогер Евгений Хурсин.

В комментариях одни подписчики пишут, что Потураев прав, поскольку новые депутаты уже начали раздувать самомнение о себе. Другие спрашивают, говорит ли это о том, что формируется культ личности Зеленского.

"Прапорщик и новобранцы"

Главный редактор The Page Андрей Юхименко также написал, что речь Потураева вызывает у него ассоциации с прапорщиком.

"Речь Никиты Потураева, перед народными депутатами Украины, которую он произнес на трускавецком тимбилдинге, опубликованная изданием Страна.ua, вызвала из тайников моей памяти воспоминания моего далекого школьного советского прошлого.

"Кто был никем, тот станет всем", – пели мы тогда.

Он эту мысль немного изменил: "Вы были никем, но те, кто останутся - станут кем-то", - заявил народным депутатам Украины, представителям украинского народа, Потураев.

Да, не тот размах уже. Идеология обуржуазилась немного. Обмельчала как-то.

Когда я это прочел, мне в голову сразу же пришла цитата из советского поэта Маяковского:

Партия -

рука миллионопалая,

сжатая

в один

громящий кулак.

Единица - вздор,

единица - ноль

Может Потураев тоже вспомнил то, что он, как и я, учил в школе о партийном строительстве?

Но если честно, он больше напоминал прапорщика, который разговаривает с новобранцами: "Вы никто, я буду из вас людей делать".

"Тест на вменяемость, не более того"

Журналист Ян Валетов написал, что речь Потураева - это всего лишь тест на вменяемость, а у депутатов, которым это не понравилось - раздутое самомнение.

"Я по поводу вчерашнего выступления Никита Потураев перед абитуриентами ускоренных парламентских курсов. Как некогда сказал Иешуа Га-Ноцри: Правду говорить легко и приятно, прокуратор!

Абсолютное большинство из тех, кто сейчас проходит курс молодого бойца в Трускавце, как, впрочем, и те, кто остался дома, в уверенности, что все знают, а козел и так ухвачен за бороду, никогда бы не выиграли выборы даже на должность старшего помощника младшего дворника в ассенизационном обозе при холерных бараках. Ни при каких обстоятельствах.

Убрать зеленый бейджик и дальше можно сразу закапывать.

Выборы для своей команды выиграл Зеленский. Лично. Парламентские выборы выиграла Команда Зеленского. Главное слово здесь "Зеленского", а совсем не "команда".

Если бы на дырявое, мятое ведро нацепили стикер Слуга Народа, у него были все шансы набрать большинство голосов.

Я не обсуждаю рациональность или разумность такого принципа выбора законодательной власти, я просто констатирую факт. И поддерживаю слова Потураева.

Те, кто там вчера надувался в обидах, фыркал и рассказывал о собственной значимости в предвыборной борьбе - люди с распухшим самомнением.

Во-первых, потому, что предвыборной борьбы на парламентских не было. Нацепил зелененькое? Поздравляем, вас избрали!

Во-вторых, потому, что не способны оценить свой вклад в победу реально. Такого количества людей, у которых не было шанса даже подойти к порогу Рады, причем, для некоторых вполне заслуженно, среди победителей никогда не было.

В-третьих, потому что если унять амбиции, то запрос избирателей и был на "политическое ничто", так как "политическим чем" они уже наелись.

Да, на сегодня те, кого натаскивают в Трускавце - политический ноль. Они никто и имя им никак. Вне зависимости от карьеры до этих выборов. И тех из них, кого это удивляет и обижает, всех этих "взрослых и серьезных пацанов", нужно сразу гнать метлой, чтобы потом не пришлось выкорчевывать с кровавыми корнями.

Умение реально посмотреть на себя в новых обстоятельствах, дано не каждому. Так что вчерашняя речь Никиты - это тест на вменяемость, не более того.

И, что важно, это чистая правда.

Победу депутатам ЗЕ принесли на блюдечке с зеленой каемочкой, и это было не их блюдечко".

Тем временем, в соцсетях многие постят видео из фильма-пародии на "9-ю роту", где прапорщик строит новобранцев, полагая, что это в каком-то смысле похоже на стиль наставлений Потураева.