Курс НБУ на 31 июля. Доллар у границы в 25 грн, а евро впервые за два года ниже 28
Национальный банк Украины (НБУ) на 31 июля 2019 года установил официальный курс доллара на уровне 25,08 гривен за доллар, что еще на 17 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Так, официальный курс гривны к доллару на 31 июля установлен на уровне 2508,5516 гривен за 100 долларов (-16,7066 гривен). При этом курс доллара на 30 июля составлял 2525,2582 гривен за 100 долларов.
Кроме того, регулятор понизил официальный курс евро на 9 копеек - до 27,98 гривен за евро. Официальный курс евро на 31 июля установлен на уровне 2798,0385 гривни за 100 евро (-9,7961 грн). В последний раз официальный курс евро был ниже 28 гривен в начале января 2017 года. При этом курс евро на 30 июля составлял 2807,8346 гривни за 100 евро.
Ранее "Страна" сообщала, что происходило вчера с долларом на межбанке, в обменках и банках.
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