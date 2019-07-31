Национальный банк Украины (НБУ) на 31 июля 2019 года установил официальный курс доллара на уровне 25,08 гривен за доллар, что еще на 17 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Так, официальный курс гривны к доллару на 31 июля установлен на уровне 2508,5516 гривен за 100 долларов (-16,7066 гривен). При этом курс доллара на 30 июля составлял 2525,2582 гривен за 100 долларов.

Кроме того, регулятор понизил официальный курс евро на 9 копеек - до 27,98 гривен за евро. Официальный курс евро на 31 июля установлен на уровне 2798,0385 гривни за 100 евро (-9,7961 грн). В последний раз официальный курс евро был ниже 28 гривен в начале января 2017 года. При этом курс евро на 30 июля составлял 2807,8346 гривни за 100 евро.

Ранее "Страна" сообщала, что происходило вчера с долларом на межбанке, в обменках и банках.

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