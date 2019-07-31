Власти американского штата Индиана выдали разрешение на эксгумацию останков знаменитого гангстера конца 20-х начала 30-х годов Джона Диллинджера (1903-1934). Он был похоронен на кладбище Crown Hill в Индианаполисе.

Об этом решении властей сообщила газета Indianapolis Star.

Департамент здравоохранения штата ранее в этом месяце удовлетворил соответствующую просьбу племянника Диллинджера Майкла Томпсона. Он обещал вернуть останки своего дядюшки на кладбище к 16 сентября.

Причина запроса на эксгумацию не раскрывается.

Who is Джон Диллинджер?

Гангстер Джон Диллинджер вместе с пособниками ограбил более 20 банков и четыре полицейских отделения в штатах Среднего Запада, а также дважды сбегал из тюрьмы. Он был застрелен полицией возле кинотеатра в Чикаго 22 июля 1934 года. Биография "врага общества номер один" по классификации ФБР послужила основой для многочисленных литературных произведений и кинофильмов, включая "Враги народа" (Public Enemies, 2009) с Джонни Деппом.

Ранее "Страна" сообщала, что в США на операционном столе умер актер-гангстер из сериала "Клан Сопрано".

Также мы рассказывали, что больной раком гангстер рассказал, кто на самом деле убил рэпера Тупака Шакура.

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