Зарплата министра внутренних дел Арсена Авакова, который скоро уйдет в отставку, за июнь составила 48,2 тыс. гривен, его заместителей - от 72,9 тыс. до 93,4 тыс. гривен, государственного секретаря министерства - 76,1 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе Министерства внутренних дел на запрос Украинских новостей.

Зарплата, начисленная Авакову в июне, составила 48 247 гривен, в том числе должностной оклад - 14 222 гривны, надбавка за выслугу лет - 4 693 гривны, надбавка за интенсивность труда - 14 222 гривны, надбавка за работу с документами, составляющими государственную тайну, - 2 844 гривны, надбавка за выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн - 2 844 гривны, индексация - 183 гривны, командировочные - 9 237 гривен. Материальная помощь министру за июнь не начислялась.

Зарплата первого заместителя министра Сергея Ярового составила 93,4 тыс. гривен, заместителей Татьяны Ковальчук - 89,6 тыс. гривен, Вадима Трояна - 72,9 тыс. гривен, Сергея Гончарова - 83,4 тыс. гривен, госсекретаря Алексея Тахтая - 76,1 тыс. гривен.

Напомним, что Аваков уличил экс-президента во вранье о работе против него полиции на парламентских выборах.

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