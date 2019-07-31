В среду, 31 июля, в Украине ожидаются сильные осадки. Исключение составит лишь север страны - здесь будет ясно и сухо, сообщает сайт Укргидрометцентра.

В западном регионе осадки, температура днем ожидается в диапазоне +25… +29, ночью градусник покажет +15… +19 градусов. На севере Украины ожидается ясная погода, днем +22… +27 градусов, ночью: +12… +17 градусов. В восточных областях также дожди, температура воздуха днем составит +24… +28 градусов, ночью снизится до +16… +18 градусов. В южных областях днем +29… +33 градуса, ночью: +20… +23 градуса. В центральных областях днем +25… +30, ночью +16… +18 градусов.

В Киеве будет ясно. Столбик термометра днем покажет +23… +25 градусов, ночью температура снизится до +15… +17 градусов. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что синоптики сообщали, какой будет погода в Украине в последний день июля.

Также мы писали о том, что синоптики удивили прогнозом первых холодов в Украине уже в конце августа.