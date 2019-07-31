В МИД России заявили, что оспаривать решение украинского суда об аресте скандального танкера Neyma должен его собственник. Такую позицию озвучил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин, как передает Коммерсант.

"Для нас самое главное было освободить людей. Наши граждане, наши моряки уже находятся давно дома. Судно это находится в частном владении, поэтому все должно решить судебная инстанция. Мы, естественно, будем внимательно следить, но это уже менее драматично. И я надеюсь, что тут суд все решит. И будем за этим наблюдать. Надо выяснять, кому оно принадлежит. И частный собственник вправе в судебном порядке оспаривать решение украинских властей. Так что это перешло немного в другую сферу", - рассказал Григорий Карасин.

Напомним хронику событий. 24 июля 2019 года в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер Nika Spirit, который, по данным международной информационной системы Equasis, идентифицирован как танкер Neyma, блокировавший Керченский пролив 25 ноября 2018 года. Тогда российские силовики обстреляли и захватили у берегов оккупированного Крыма три корабля Военно-морских сил Украины: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессыв Мариуполь. В плен попали 24 украинца, трое из них получили ранения.

В четверг, 25 июля, СБУ и военная прокуратура задержали танкер. После проведения следственных действий СБУ разрешила его экипажу вернуться домой.