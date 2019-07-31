Суд в США закрыл дело, в рамках которого демократы обвиняли высшие власти России, ГРУ и предвыборный штаб Дональда Трампа в причастности к взлому серверов Демократической партии во время президентских выборов 2016 года.

Об этом передает РИА Новости в своем Telegram.

"Суд рассмотрел аргументы всех сторон. Аргументы или не имеют юридического веса, либо не имеют ценности. По описанным выше причинам вторая поправленная жалоба НКДП (Национальный комитет Демократической партии - Прим.Ред.) отклонена", - отмечается в сообщении из базы судебных документов.

Фото: Telegram

Ранее подобные обвинения со стороны демократов неоднократно опровергали как в Кремле, так и в Белом доме.

Напомним, что Дональд Трамп пообещал разобраться с возможным отравлением Навального в Москве.

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