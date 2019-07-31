Марк Фейгин, адвокат арестованного в России корреспондента "Укринформа" Романа Сущенко, считает, что российские власти могут отправить его в Украину для отбывания наказания, либо обменять на кого-то из россиян, задержанных в Украине.

Об этом Марк Фейгин заявил "Укринформу".

"Можно сказать, что накануне украинских парламентских выборов происходили различные события, которые вселяют определенный оптимизм. Вероятно, как вариант, предусматривается передача Сущенко Украине для отбывания наказания. И вероятно - обмен", - сказал Фейгин.

Он отметил, что для реализации одной из альтернатив освобождения Сущенко нужно, чтобы украинская сторона проявила активность в этом вопросе.

Фейгин также сообщил, что журналист Сущенко сидит один в камере. Административная комиссия планирует продолжить его пребывание в безопасном месте на три месяца - начиная с 5 августа.

Собственный корреспондент "Укринформа" Роман Сущенко был незаконно задержан 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой. 7 октября 2016 года ему предъявили обвинение в шпионаже. 4 июня 2018 года решением Московского городского суда Сущенко был приговорен к 12 годам заключения в колонии строгого режима. 12 сентября Верховный суд РФ признал это решение законным.

Роман Сущенко был этапирован в колонию №11 в Кировской области, в деревню Утробино. Там он был помещен в так называемое безопасное место, чтобы у него не могло возникнуть конфликтов и инцидентов с другими заключенными.

Ранее "Страна" сообщала, что в России к заключенному журналисту Сущенко впервые за 2,5 года пустили родных.