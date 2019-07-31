В дело с возможным отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, который сейчас находится в московской больнице №64, готов вмешаться президент США Дональд Трамп.

Об этом глава Белого дома заявил журналистам ABC news, когда те спросили у него об официальной реакции Вашингтона на задержание российского политика и его возможное отравление.

Дональд Трамп пообещал разузнать детали об обстоятельствах госпитализации Алексея Навального, врачи которого подозревают, что он мог быть отравлен неизвестным химическим веществом.

"Я не знаю об этом, но выясню. Это для меня новость. Я слышал об этом вчера вечером", - сказал Дональд Трамп.

Фото: Twitter

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что оппозиционер Навальный прямо из СИЗО попал в больницу с аллергией.