Венгерский лоукост Wizz Air за последние две недели, с 16 по 30 июля, отменил 50 авиарейсов из аэропорта Киев (бывшие Жуляны - Прим.Ред.).

В этот период ежедневвно отменялись от двух до четырех рейсов из украинской столицы. Изменения расписания коснулись вылетов по 17 направлениям в Европу: в Берлин, Биллунн, Братиславу, Бремен, Будапешт, Варшаву, Вену, Гамбург, Ганновер, Дортмунд, Кельн, Копенгаген, Краков, Ларнаку, Мемминген, Ригу, Франкфурт, как передает Аvianews.

В самой Wizz Air пока никак не прокомментировали эту ситуацию. Ранее в компании заявили об отмене части рейсов по указанным 17 направлениям, которая должна была произойти в более поздний период - с 3 по 20 августа. Общий объем анонсированного сокращения частоты составляет 24 рейса в неделю.

Подобные действия в Wizz Air ранее объяснили операционными причинами из-за задержки с поставкой самолетов.

Когда пассажирам положена компенсация за отмену рейса

Согласно регуляции ЕС №261/2004, пассажиры зарегистрированных в ЕС авиакомпаний, в случае если их проинформировали об отмене рейсов менее чем за 2 недели до вылета, могут рассчитывать на компенсацию, размер которой составляет от 250 до 600 евро в зависимости от дальности перелета.

Помимо этого, путешественник имеет право вернуть деньги за билет на отмененный рейс без оплаты штрафа или бесплатно перебронировать билет на альтернативный маршрут или другую дату.

Ранее "Страна" сообщала, что в сентябре рейсы Wizz Air перенесут в Борисполь.