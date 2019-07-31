США официально выйдут из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) уже в эту пятницу, 2 августа.



Об этом заявил помощник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, выступая на студенческой конференции консервативного фонда "Молодая Америка" в Вашингтоне, как передает ТАСС.

"Официальное прекращение ДРСМД состоится в эту пятницу 2 августа, когда Соединенные Штаты выйдут из него", - подтвердил Болтон.

Он в очередной раз обвинил Россию в нарушении ДРСМД. "Слишком долго мы соблюдали договор, в то время как Россия продолжала разрабатывать современные баллистические и гиперзвуковые системы с целью модернизации своих вооружений - в нарушение договора", - полагает советник Трампа.

Болтон также указал другую проблему, которая, по его версии, связана с ДРСМД. "Этот договор связал нам руки, в то время как Китай разрабатывал свои вооружения средней дальности, его не ограничивали никакие договорные обязательства. В интересах нашей национальной безопасности мы решили развязать себе руки, чтобы эффективно защищать Америку в XXI веке", - пояснил помощник главы Белого дома.

"Мы рассматриваем контроль над вооружениями как средство достижения цели, а не самоцель", - указал он.

Будет ли гонка стратегических вооружений?

Болтон также сообщил, что российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3, Прим.Ред.) вряд ли будет продлен, однако вашингтонская администрация пока не приняла никаких решений по этому поводу.



"Новый ДСНВ, ратифицированный в 2010 году, с самого начала имел недостатки. Он не охватывал тактическое ядерное оружие малой дальности и новые российские системы доставки. Он истекает в феврале 2021 года. Пока решение не принято, но он вряд ли будет продлен", - сказал Болтон.

"Зачем продлевать имеющую недостатки систему с тем, чтобы просто говорить, что у вас есть договор? Мы должны сосредоточиться на чем-то лучше, и мы сосредоточимся", - сказал помощник главы государства.

Он указал на важность ведения переговоров по контролю над вооружениями с Россией и Китаем.

С каждым - по отдельности

США считают, что пришло время отказываться от двусторонних договоров, и хотят договариваться с Россией и Китаем по вопросам контроля над вооружениями.

"Мир ушел от холодной войны и двусторонних договоров, которые охватывают ограниченные типы ядерного оружия или только определенную дальность действия ракет противника. Президент Трамп хочет эффективный контроль над вооружениями, который обеспечивает реальную безопасность для американского народа и наших союзников. В связи с этим он пришел к выводу, что мы должны вести переговоры как с Россией, так и с Китаем в этой сфере", - отметил Болтон.

"Контроль над вооружениями может способствовать национальной безопасности США и наших союзников", - считает помощник главы государства.

Ранее "Страна" сообщала, что США начали подготовку к испытаниям новых ракет запрещенных ДРСМД.