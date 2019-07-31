В понедельник, 29 июля, окружной суд Миннесоты приговорил 55-летнего уроженца Молдовы Игоря Воротинова к трем годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве, после того, как он сымитировал свою сметь в 2010 году, и с помощью жены и сына получил выплату по страховому полису в $2 млн, передает USA.one.

Фото: USA.one

Как сообщается, в 2010 году Воротинов оформил страховку на 2 млн долларов, назначив основным бенефициаром жену, однако сразу же развелся с ней. После этого, автомеханик и автомобильный дилер внезапно уехал из Миннесоты в Молдову, а через 11 месяцев его жене сообщили, что нашли на обочине дороги у села Кожушна сильно разложившееся тело бывшего мужа.

1 октября 2011 года сотрудники молдавской полиции получили экстренный вызов о найденном на въезде в село Кожушна трупе. Останки мужчины нашли у обочины дороги между двумя кустами. Смерть не рассматривали как насильственную, а по паспорту, гостиничной карте и контактным номерам установили личность погибшего как Воротинова Игоря. В Молдавии говорят, что тело было "сильно разложившимся", фотографий они не делали. Жена Воротинова и представитель посольства Соединенных Штатов опознали тело. Труп быстро кремировали в морге и вдова вернулась в свой дом в Миннесоте с аккуратной урной в которой лежал прах ее "умершего" супруга. Позже скорбящая жена получила $ 2 048 414, которые скрасили боль "утраты", а мужа похоронила на кладбище Лейквуд в Миннеаполисе.

Как выяснилось впоследствии, Игорь Воротинов на разложившийся до неузнаваемости труп надел свою одежду, положил в карманы свои документы, удостоверяющие личность и бросил тело на обочине.

Фото: USA.one

Получив выплату по страховке, "вдова" перевела деньги на швейцарский и молдавский банковские счета, после чего чета Воротиновых разделила деньги. Игорь взял себе новое имя - Николай Патока, купил жилье и машину в Молдове и жил на широкую ногу до тех пор, пока ФБР не получили наводку, что Воротинов сымитировал собственную смерть и благополучно живет в Восточной Европе. В 2013 году, когда его сын возвращался со свадьбы в Молдове в США, полиция Детройта проверила лэптоп парня - и нашла фотографии отца Воротинова в добром здравии. Сначала сын утверждал, что примерно год был не в курсе того, что отец жив-здоров и искренне оплакивал родителя. Якобы, муж и жена Воротиновы задумали и провернули аферу сами, решив поначалу не вмешивать сына, а отца он встретил случайно и просто решил не сдавать полиции. Потом Алкон Воротинов рассказал еще одну версию: о том, что отец был жертвой похитителей, которые вымогали деньги. Он был готов сотрудничать со следствием, признал свою вину и рассказал, что отец живет то в Молдове, то в Украине под именем Николай Патока.

Урну, которая покоилась на кладбище в Миннесоте ФБР, отправили на экспертизу, и подтвердили что прах в ней был липовый. Воротинову предъявили обвинения в 2015 году, основываясь на жалобе в криминальный суд, но нашли "мертвеца" не сразу. В 2016 году его выследили и убеждали вернуться в США по доброй воле, но Воротинов не стремился сменить яблочный сад и объятия любовницы на оранжевую робу заключенного. В 2017 году его таки арестовали в Приднестровье и передали властям Молдовы, но живой мертвец подал прошение о предоставлении убежища в ООН. Мужчину освободили из под стражи на время рассмотрения дела по экстрадиции.

Алкон Воротинов тем временем вернулся в Приднестровье и пропустил все слушания по своему делу, сказавшись больным.

Фото: usa.one

В итоге он был арестован и выслан в Штаты в ноябре прошлого года. Экс-супруга афериста, Ирина Воротинова, его сын Алкон были осуждены за участие в заговоре. Ирина получила три года за мошенничество и захоронение поддельного праха. Как утверждали адвокаты женщины, она не получила никакой выгоды от мошенничества, а также потеряла дом, а все деньги были отправлены на счет Игоря и его любовнице. За сокрытие преступления сыну дали условный срок. Сам Воротинов признал свою вину и получил 3 года тюрьмы и 3 года условного заключения. Кроме того они получили предписание вернуть $2 млн, полученные за смерть, которой не было.

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