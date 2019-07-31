Американский лидер Дональд Трамп перед дебатами участников президентской гонки от демократов, заявил, что его соперником на выборах 2020 года от Демократической партии станет экс-президент Джо Байден, передает Интерфакс.

"Сейчас мне кажется, что это будет "сонный Джо". Мне кажется, он перевалится через черту", - сказал он журналистам у Белого дома во вторник.

"Но то, что я думаю, ничего особенного не значит. Я знаю остальных (кандидатов - Прим.Ред.), я знаю его... Мне кажется, это будет "сонный Джо", - добавил Трамп.

Кроме того, Трамп подчеркнул, что собирается посмотреть второй раунд дебатов кандидатов-демократов, который проходит на этой неделе.

Ранее во вторник он назвал Байдена "ничтожеством из Демократической партии", до этого - "умственно отсталым".

Трамп также не раз выражал уверенность в том, что ему удастся переизбраться на пост президента США.

Ранее сообщалось, что что о враге Трампа рассказал американцам Шокин и как это повлияет на выборы в США.

Также мы писали, что США отказали уже трем кандидатам в послы Украины. Причина - дело Байдена.