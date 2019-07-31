Появились результаты ответных матчей второго раунда квалификации Лиги чемпионов
Во вторник, 30 июля, прошли ответные матчи второго раунда квалификации Лиги чемпионов, передает УНИАН.
Результаты матчей
Путь чемпионов
АПОЭЛ (Кипр) - "Сутьеска" (Черногория) - 3:0 (первый матч - 1:0)
"Маккаби" (Израиль) - "Клуж" (Румыния) - 2:2 (первый матч - 0:1)
"Нымме Калью" (Эстония) - "Селтик" (Шотландия) - 0:2 (первый матч - 0:5)
"Динамо" Загреб (Хорватия) - "Сабуртало" (Грузия) - 3:0 (первый матч - 2:0)
"Валлетта" (Мальта) - "Ференцварош" (Венгрия) - 1:1 (первый матч - 1:3)
Путь представителей лиг
"Базель" (Швейцария) - ПСВ (Нидерланды) - 2:1 (первый матч - 2:3)
"Олимпиакос" (Греция) - "Витория" (Чехия) - 4:0 (первый матч - 0:0)
Таким образом, в следующий раунд вышли кипрский АПОЭЛ, румынский "Клуж", шотландский "Селтик", хорватское "Динамо" Загреб, венгерский "Ференцварош", швейцарский "Базель" и греческий "Олимпиакос".
Ранее сообщалось, что появилось видео голов и опасных моментов матча Динамо - Шахтер.
Также мы публиковали все результаты первых матчей второго раунда квалификации Лиги чемпионов 23 июля.