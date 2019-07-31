Полузащитник клуба "Селтик" из Украины Марьян Швед отметился голос во втором раунде квалификации Лиги чемпионов.

Стоит отметить, что это был дебютный мяч хавбека после перехода из львовских "Карпат". В матче с эстонским "Нымме Калью" Швед вышел на замену на 70-й минуте, а на третьей добавленной забил красивый гол ударом с линии штрафной.

Итоговый счет матча - 2:0. В первом поединке "Селтик" забил эстонцам пять мячей. В следующем раунде отбора ЛЧ шотландцы сыграют с румынским "Клужем".

Видео: YouTube/Sport_life_travel

Напомним, зимой Швед подписал контракт с "Селтиком" на 4,5 года и в весенней части сезона выступал за "Карпаты" уже на правах аренды.

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