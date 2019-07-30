Спасатели Глыбокского района Черновицкой области двое суток ищут мужчину, пропавшего в лесу.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления ГСЧС Украины в области.

Сообщается, что 29 июля на пульт связи пожарно-спасательной части пгт Глыбокая поступило сообщение от дежурного полиции об исчезновении в лесу села Белая Криница 49-летнего местного жителя.

Предварительно известно, что ночью 28 июля мужчина на автомобиле возвращался из села Корчевцы, где работал, через лес в Белую Криницу домой. Его авто позже обнаружили в кювете в лесу, однако водителя на месте происшествия не было.

Спасатели вместе с полицейскими отправились на место происшествия. Вечером 29 июля они обследовали около километра леса вокруг, однако пропавшего не нашли. Несмотря на позднее время суток, поиски мужчины продолжились уже утром 30 июля.

Фото: cv.dsns.gov.ua

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