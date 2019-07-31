Основатель и совладелец клиники "Борис" Михаил Радуцкий, который был назначен советником президента Украины и находится под 18 номеров в списке партии президента "Слуга народа", заявил, что по результатам аудита закупок лекарств в Украине и.о. главы Минздрава Ульяну Супрун могут привлечь к уголовной ответственности.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Минздрав Украины не проводит закупки лекарств уже четвертый год. Более того, в конце прошлого года было создано агентство — ГП Медицинские закупки Украины. Оно будет отвечать за централизованные закупки лекарств и медицинских изделий за государственный счет и уже постепенно перебирает на себя этот процесс. Это трудно не заметить, если хотя бы минимально исследовать тему. Немного осталось до полного аудита деятельности министерства и закупок, которые по мнению госпожи Ульяны, являются "прозрачными". "Весна придет, сажать будем" – известный месседж. Однако знатоки говорят, что осенью тоже сажать можно", - написал Радуцкий.

Скриншот: Facebook/Михаил Радуцкий

Перед этим Радуцкий заявил, что существуют особенности лечения "у представителей разных рас". У руководительницы Министерства здравоохранения Ульяны Супрун эти слова вызвали удивление.

"Мы уже напоминали народному депутату Ольге Богомолец, что не бывает никаких "иммунных потребностей нации", а болезни не знают национальных или территориальных границ. Поэтому жители любой страны мира могут заразиться тем самым вирусом кори, полиомиелита или возбудителем дифтерии", — написала она в Facebook.

Ранее сообщалось, что кандидат "Слуги народа" на пост главы Минздрава заявил о генетических особенностях лечения различных рас и нарвался на критику от Супрун.

Также мы писали, что Супрун объяснила, почему ей не хватило три года на реформы здравоохранения.