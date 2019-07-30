Украинский толкатель ядра Андрей Семенов попал в предварительный список отстранения антидопингового подразделения Международной федерации легкой атлетики (IAAF).

Об этом говорится на сайте "insidethegames".

В пробе 35-летнего легкоатлета нашли запрещенный стероид - туринабол в образце, который он сдал в 2011 году во время чемпионата мира в корейском Тэгу.

В случае подтверждения вины украинца, его могут дисквалифицировать на два года, хотя он уже давно закончил карьеру.

Примечательно, что на ЧМ в Корее атлет стал 22-м и не отобрался в финал. Также Семенов выступал на Олимпийских играх в Лондоне, но также высокого результата не достиг.

Отметим, что последний заметный результат Семенова датированный 2013 годом, когда он финишировал 14-м на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении в Гетеборге, не сумев пройти финал.

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