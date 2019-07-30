Военнослужащую женщину подозревают в убийстве своего новорожденного ребенка.

Об этом сообщает прокуратура Волынской области.

Правоохранители начали досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного умышленного убийства матерью своего новорожденного ребенка (уголовное преступление, предусмотренное ст. 117 УК Украины).

Вечером 29 июля медики сообщили правоохранителям об обращении в больницу роженицы с кровотечением, но без ребенка.

Впоследствии, 30 июля, недалеко от места проживания женщины, в городе Устилуг, было обнаружено закопанное тело новорожденной девочки, замотанное в полиэтилен и ткань.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. В производстве проводится ряд экспертиз.

"Учитывая то, что женщина является военнослужащим, досудебное расследование в уголовном производстве будет осуществлять Государственное бюро расследований", - отметили в прокуратуре.

За умышленное убийство матерью ребенка во время или сразу после родов в соответствии с Уголовным кодексом Украины наказывают лишением свободы до 5 лет.

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