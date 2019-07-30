За первые шесть месяцев 2019 года правоохранители Украины зафиксировали 214 случаев торговли людьми в стране.

Об этом сообщил во вторник начальник департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Национальной полиции Артем Крищенко.

"За первое полугодие полиции удалось раскрыть четыре организованные группы, занимавшиеся торговлей людьми. Их деятельность распространялась на территории пяти областей и города Киева", - цитирует Крищенко пресс-служба Нацполиции.

Как отметил Крищенко, было открыто уже 190 уголовных дел. Досудебные расследования уже окончены по 104 уголовным делам, открытым по факту торговли людьми. Одновременно полицейские установили 170 лиц, которые пострадали от действий злоумышленников", - рассказал начальник департамента.

По его словам, чаще всего жертвами преступлений становятся женщины, которые попали в сложные жизненные обстоятельства.

Ранее сообщалось, что на границе с Польшей задержали бельгийца, который продавал украинок в секс-рабство.

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