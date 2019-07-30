В Ровенской области 22-летний военный заступился за незнакомку, которую ругал и толкал ее сожитель-пенсионер, и случайно убил пожилого мужчину.

Как говорится в сюжете ТСН, когда тот переключился на защитника, завязалась потасовка.

"В конце-концов нападавший скончался, и военного теперь ждет суд", - говорится в материале.

Свидетели инцидента рассказывают, что пенсионер был нетрезвый и бросился на защитника женщины, а когда завязалась драка, пожилой мужчина скончался, но перед этим успел вставить нож в спину военному.

Обоих доставили в больницу в реанимационное отделение, но мужчина умер от закрытой черепно-мозговой травмы.

Теперь военному, который едва поднимается с кровати, грозит тюремный срок.

Ранее сообщалось, что полицейские Ровно подали в суд на дорожные выбоины, из-за которых потеряли патрульную машину.

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