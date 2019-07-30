Прямо сейчас в Киеве на проспекте в районе Шулявского моста произошла серьезная авария в результате чего в сторону Академгородка образовалась гигантская пробка. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Фото: Страна.ua

По нашим данным, сразу три автомобиля столкнулись поперек. Информации о пострадавших пока нет. Детали происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в Киевской области 15-летний парень впал в кому в результате ДТП с опрокидыванием. 22-летний водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся. Водитель легковушки и другие три пассажира получили травмы различной степени тяжести и в госпитализации не нуждались.

Также мы писали, что под Житомиром в результате ДТП взорвался автомобиль, четыре человека попали в реанимацию.