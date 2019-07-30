В Винницкой области погиб спасатель после тушения пожара на поле.

Как говорится в сюжете ТСН, пожарный надышался угарного газа.

"Скорая приехала на место происшествия, но 22-летний мужчина был уже в коме. Мать погибшего утверждает, что его можно было бы спасти, если бы помощь пришла вовремя", - говорится в сюжете.

Отмечается, что спасатели прибыли тушить пожар на поле, где горело три гектара сена. Однако во время ликвидации возгорания одному из спасателей стало плохо. Его доставили в больницу, однако спасти парня не удалось.

Ранее "Страна" рассказывала, что под Киевом погибли двое малышей, которых не смогли достать из пылающей комнаты.

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