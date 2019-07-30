В рамках первого тура украинской Премьер-лиги "Десна" принимала в Чернигове "Львов", а "Колос" дома встречался с "Мариуполем".

Отмечается, что "Десна" вышла вперед на 30-й минуте, когда Денис Фаворов головой отправил мяч в ворота соперника после фланговой подачи.

Практически сразу после перерыва львовяне ответили результативным ударом Пернамбуко. В концовке победу гостям принес Альваро Таварес, который протолкнул мяч под вратарем.

"Десна" - "Львов" - 1:2

Голы: Д. Фаворов, 30 - Пернамбуко, 52, Таварес, 85

"Десна": Паст, Д. Фаворов, Имереков, Мостовой, Гитченко, Картушов, А. Фаворов, Огиря, Хлебас (Калитвинцев, 65), Филиппов, Богданов

"Львов": Бандура, Адамюк, Братков, Квасный, Борзенко, Приймак (Сабино, 68), Мартан, Шина (Алваро, 82), Пернамбуко (Богунов, 72), Ренан, Бруно

В другом поединке дня "Мариуполь" также вышел вперед усилиями Руслана Фомина на 15-й минуте, но затем пропустил два мяча от дебютанта УПЛ "Колоса" и в итоге потерпел поражение.

"Колос" - "Мариуполь" - 2:1

Голы: Смирный, 41, Гавриш, 67 - Фомин, 15 "Колос": Яшков, Зозуля, Макименко, Гавриш, Мигунов, Задоя, Ильин, Смирный (Лысенко, 76), Милько, Морозко, Нехтий (Костышин, 82)

"Мариуполь": Худжамов, Полегенько, Чоботенко, Яворский, Горбунов, Федорчук, Чех (Дава, 81), Чурко (Путря, 61), Вакула, Мишнев (Топалов, 76), Фомин.

Наставник "Колоса" Руслан Костышин стал первым тренером в истории УПЛ, который получил желтую карточку. Специалист был наказан на чрезмерную эмоциональность.

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