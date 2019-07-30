Во время семейной ссоры в Фастове Киевской области мужчина порезал горло своей жене. Женщина попала в реанимацию. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции столичного региона.

Фото: kv.npu.gov.ua

Отмечается, что инцидент произошел вчера утром, 29 июля. В полицию поступило сообщение от женщины, которая стала свидетелем конфликта супругов.

Как установила полиция, в семейной паре, во время совместного распития спиртных напитков, произошла ссора. Тогда, мужчина схватил кухонный нож и порезал горло своей 27 - летней жене. Сейчас потерпевшая находится в реанимационном отделении Фастовской больницы, после операции.

Известно, что супруги имеют троих общих детей в возрасте 10 месяцев, 5 и 6 лет. В данный момент за детьми следят сотрудники службы по делам детей.

29-летний нападающий задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. По факту данного правонарушения открыто уголовное производство по ст. 115, ст. 15 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

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