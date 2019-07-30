Мошенничество с элементами психологических трюков произошло вчера рядом со станцией метро Дружбы Народов в Печерском районе Киева.

Вчера днем 54-летнюю киевлянку остановили у подземного перехода,ведущего на станцию метро, женщины цыганской наружности под предлогом погадать - "рассказать будущее".

Об этом мы узнали из собственных источников в полиции.

Со слов потерпевшей, пока цыганки рассказывали ей судьбу, она сама не поняла зачем вынула из ушей золотые серьги с бриллиантами и добровольно отдала гадалкам. Когда пришла в себя, цыганок с ее серьгами рядом уже не было.

Потерпевшая вызвала полицию и написала заявление о мошенничестве, считает что гадалки ее загипнотизировали и завладели драгоценностями с бриллиантами.

Задержать "ясновидящих" по горячим следам не удалось, но по ч.2 ст.190 УК Украины в случае поимки им грозит до 3 лет тюрьмы за мошенничество,совершенное по предварительному сговору группой лиц.

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