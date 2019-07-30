В Киеве полиция задержала вора в супермаркете, который украл энергетические батончики на общую сумму 2000 гривен. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Злоумышленником оказался 26-летний студент. Он паковал сладости в рюкзак прямо в торговом зале магазина. Видеокамера в зале зафиксировала факт кражи и начальство вызвало полицию.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Инцидент произошел на Оболони, на проспекте Бандеры. Парня с набитым сладостями рюкзаком задержали на кассе.

"С целью проверки его остановили, но он начал убегать из помещения. Охранники догнали правонарушителя на территории предприятия, находящегося рядом. На место происшествия прибыли участковые офицеры полиции и следственно-оперативная группа территориального управления полиции. При осмотре содержимого рюкзака правоохранители обнаружили у него энергетические батончики почти 2000 гривен", - рассказали в полиции.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Злоумышленником оказался 26-летний студент, который уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Молодой человек сообщил, что похитил товар, поскольку у него не было денег его купить.

Фигуранту объявлено о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Сейчас суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, что в Киеве иностранец вынес красной рыбы из магазина на тысячу гривен, "потому что был голоден".

Также "Страна" писала о том, как вечером в Киеве воруют дорогие сигареты с витрин ларьков у метро.



