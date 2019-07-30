Украинский премьер-министр и лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман заявил, что бывший президент Петр Порошенко так и не сделал для себя выводов "из того всего, что произошло в последнее время", а также не понял, почему Гройсман не пошел на выборы вместе с ним.

Об этом премьер сообщил на своей странице в Facebook по итогам прочтения интервью бывшего президента "Украинской правде".

"На самом деле есть большая разница между правдой и ложью, служением государству и людям и созданием схем собственного обогащения, демократией и узурпацией власти, погоней за деньгами и моральными ценностями. Мне жаль, что большой надеждой и поддержкой людей он пожертвовал ради своих частных интересов", - написал Гройсман.

Также он заявил, что не смог, учитывая подходы Порошенко реализовать все то, что намеревался сделать.

"И именно поэтому нам не по пути. Что ж, у него уже все позади, но я уверен - у Украины все ещё впереди", - подытожил политик.

Ранее Арсен Аваков уличил экс-президента во вранье, когда тот заявил в интервью Украинской правде о работе против него полиции на парламентских выборах

Скриншот: Facebook/Владимир Гройсма

Ранее Петр Порошенко заявил, что его партия "Европейская солидарность" могла претендовать на большее, чем 8,1% на последних парламентских выборах. Он заявил, что такие партии, как "Самопомощь", "Украинская стратегия Гройсмана", ВО "Свобода" и другие "понимали, что в них нет никаких шансов", но решили идти отдельно. Порошенко объяснял это "амбициями отдельных лидеров" и назвал "ошибкой".

Ранее сообщалось, что глава ГБР призвал всех присылать материалы против Порошенко и назвал его поведение "странным".

Также мы писали, что Порошенко и его семья двумя самолетами покинули Украину.