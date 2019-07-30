В начале августа в Украине будет довольно жарко, но уже в конце месяца в некоторых областях могут быть заморозки. Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр.

"Средняя месячная температура августа составляет +17...+20 градусов, в южных областях и Приазовье местами +21...+23 градуса, в Карпатах и горах Крыма +11...+16 градусов", - говорится в сообщении.

По данным метеорологов, максимально температура может подняться до +42 градусов, в горах – до +33.

"Абсолютный минимум – +1...+7 градусов тепла, на юге до +11 градусов, в западных, северных, восточных и Запорожской областях местами 0...-2 мороза. Заморозки на поверхности почвы вероятны в конце месяца в Украине, кроме большинства центральных, южных областей и Крыма", – отметили в Укргидрометцентре.

Сообщается, что месячное количество осадков 36-84 мм, в Карпатах - 104-122 мм, что в "пределах средних многолетних значений".

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