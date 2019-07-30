Невнимательный водитель вырвал топливо-пистолет на одном из АЗС в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Так, в воскресенье около полуночи на линию 102 экипажа патрульных поступил вызов о ДТП без травмированных. Полицейские выехали на 45 км автодороги Киев-Харьков - Довжанский.

На месте оказалось, что 26-летний водитель AUDI A-6 не учел того, что его авто не отсоединено от заправочной колонки и из-за невнимательности начал движение с топливо-пистолетом в баке. Топливо-пистолет оторвался, к счастью, все обошлось без жертв.

От патрульных водитель получил соответствующие административные материалы. Удостоверение водителя у нарушителя изъято. Дальше этим делом будет заниматься суд.

Фото: facebook.com

Напомним, что момент столкновения двух авто в Борисполе попал на видео.

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