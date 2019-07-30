Заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук сообщил, что мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения может быть отменен до конца 2019 года. Об этом он рассказал агентству Bloomberg.

"В нашей команде есть понимание, что если этого не сделать в этом году, это будет довольно сложно", - сказал Гончарук. По его словам, сейчас Офис президента проводит обсуждения со Всемирным банком касательно модели открытия рынка земли.

Так, наиболее либеральная модель может способствовать увеличению роста экономики Украины более чем на 3 процентных пункта в год, а самая консервативная - на 0,5 п.п.

"Мы ищем наименее болезненную, но наиболее эффективную модель (открытия рынка земли, - Прим. Ред.)", - сказал Гончарук.

Также сообщается, что у Зеленского хотят пересмотреть мораторий на экспорт леса.

Напомним, что команда Владимира Зеленского выступает за отмену моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Также мы писали о том, что Конституционный суд отказался заниматься мораторием на продажу земли.