Глава Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт рассказал о том, в каком состоянии находится семикратный чемпион мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Михаэль Шумахер, пишет Daily Mail.

Как он отметил, Шумахер показал уверенные успехи в своем восстановлении и начал чувствовать себя значительно лучше. Как сообщалось, гонщик в 2013 году получил серьезную травму головы на горнолыжном курорте.

"Я всегда осторожен в подобных заявлениях, но это правда, я смотрел гонку вместе с Михаэлем Шумахером у него дома в Швейцарии. Михаэль в надежных руках, о нем хорошо заботятся. Он не сдается и продолжает сражаться", - заявил он.

Отметим, что за последние годы появляется очень мало информации о состоянии легендарного гонщика.

Ранее сообщалось, что семья Шумахера сообщила, что накануне юбилея Михаэль находится в хороших руках.

Также мы писали, что легендарный гонщик Михаэль Шумахер больше не прикован к постели.