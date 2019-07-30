Минагрополитики Украины утвердило новые требования к меду. Об этом идет речь в приказе от 19 июня 2019 года № 330, пишет Лига.

Вместе с тем, представление на рынке меда, введенного в обращение до 1 января 2023 года, не может быть запрещено или ограничено по причинам несоответствия требованиям, до окончания срока его пригодности.

Требования распространяются на маркировку меда для обеспечения надлежащей осведомленности потребителей (пользователей) и предотвращения предпринимательской практики, вводящей потребителя в заблуждение.

В мед, который маркируется словом "мед", пригодный для потребления человеком или как ингредиент в пищевых продуктах запрещено добавлять другие пищевые ингредиенты, любые добавки. Пыльцевые зерна, присущие меду, не считаются ингредиентом.

Мед не должен содержать посторонних органических и неорганических веществ, не входящих в его состав, привкуса или запаха, иметь признаки брожения, искусственно измененную кислотность или быть нагрет таким образом, чтобы натуральные энзимы (ферменты) были разрушены или в значительной степени дезактивированы.

По происхождению мед разделяют на:

нектарный (цветочный);

падевый.

По способу производства мед разделяют на:

сотовый мед,

соты у меда,

слитный мед,

центрифужний (экстрагированный) мед,

прессуемый мед.

По содержанию пыльцевых зерен мед разделяют на:

мед монофлорный цветочен (нектарный);

мед полифлорный цветочный (нектарный).

Мед должен отвечать таким характеристикам и критериям состава:

состоит из углеводов, преимущественно из фруктозы и глюкозы, а также других веществ, таких как органические кислоты, энзимы (ферменты), пыльцевые зерна, которые попадают в процессе переработки пчелами нектара (пади) на мед;

цвет должен быть от прозрачного (бесцветного), белого, светло-желтого к темно-коричневому;

консистенция может быть жидкой, вязкой, очень вязкой, плотной;

кристаллизация - от мелко- до крупнозернистой;

вкус сладкий, нежный, приятный, терпкий, раздражает слизистую оболочку ротовой полости, без посторонних привкусов;

аромат специфический, приятный, слабый, сильный, нежный, без посторонних запахов.

Вкус и аромат варьируются, но предопределены растительным происхождением в зависимости от вида растения. Кроме того, маркировка должна содержать информацию о стране происхождения, в которой был собран мед.

Напомним, что глава Минздрава Супрун посоветовала украинцам осторожнее относиться к пчелам.

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