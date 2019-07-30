В Национальном союзе журналистов осуждают атаку на украинское национальное агентство "Укринформ" и призвали правоохранителей провести эффективное расследование и наказать нападавших.

Об этом заявил председатель НСЖУ Сергея Томиленко на своей странице в Facebook.

"Национальный союз журналистов Украины осуждает грубое атаку на информационное агентство "Укринформ" и выражает солидарность с коллегами. Призываем правоохранителей провести профессиональное расследование, установить нападавших и главное - обеспечить весомое наказание за препятствование журналистской деятельности и за избиение сотрудников СМИ ", - говорится в сообщении.

По словам Томиленко, "публика, запугивает журналистов, и их наниматели должны получить надлежащее сопротивление от силовиков".

"Парни в футболках организации «Традиция и порядок» пытались сорвать пресс-конференцию в Укринформе, избили сотрудников агентства, выломали двери в пресс-центр, забросали собравшихся яйцами и сорвали само мероприятие ... Но нынешняя атака на ведущее информагентство, расположенное в центре столицы, стала возможной из-за системной безнаказанности атак на журналистов в Украине ", - считает Томиленко.

Напомним, во вторник, в одном из залов пресс-центра агентства во время пресс-конференции, на которой кандидаты в депутаты по округу №50 собрались рассказать о вероятной фальсификации на выборах, молодчики в футболках с надписью "Традиция и порядок" облили водой и забросали яйцами самовыдвиженца Андрея Аксенова. В то же время других участников пресс-конференции не трогали, таких как кандидата в народные депутаты в округе № 50 от "Европейской солидарности" Сергея Коршукова и его доверенное лицо Бориса Овчарова.

Молодчики во время пресс-конференции ворвались в помещение зала, выбив дверь. На место происшествия вызвали полицию. Двух активистов-участников происшествия полиция забрала в Шевченковское райуправление милиции Киева для установления личности.

Скриншот: Facebook/Sergiy Tomilenko

Ранее сообщалось, что появились фото с погрома Укринформа неизвестными в футболках "Традиция и порядок".

Также мы писали, что полиция задержала двух участников погрома в Укринформе .