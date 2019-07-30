Глава Министерства инфраструктуры Владимир Омелян обсудил с представителями американской компании Wabtec и Эксимбанка США условия закупки 40 локомотивов для Укрзализныци. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня с представителями Wabtec и Эксимбанка обсудили условия и временные рамки закупки очередной партии как минимум 40 американских локомотивов для Укрзализныци", - написал Омелян.

Также он добавил, что попросил предусмотреть отдельное финансирование Эксимбанка для украинских авиакомпаний, чтобы они смогли обновить свой воздушный флот современными самолетами.

"Было бы хорошо, чтобы в нашем государственном бюджете также была предусмотрена поддержка украинской авиации, если мы хотим сохранить темпы роста этой отрасли, дать украинским авиакомпаниям конкурентные условия для покупки и лизинга новых самолетов и восстановить авиастроение", - отметил Омелян.

Скриншот: Facebook/Volodymyr Omelyan

Ранее сообщалось, что в Укрзализнице передумали покупать стаканы за две тысячи гривен и решили потратить деньги на жидкое мыло.

Также мы писали, что Укрзализныця закупила наборы стаканов по цене более 2000 гривен.