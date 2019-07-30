Офис Президента Украины Владимира Зеленского анонсировал масштабную приватизацию, ориентированную, прежде всего, на банки для привлечения в страну крупных иностранных финансово-банковых групп. Об этом в интервью для издания Bloomberg заявил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук.

"Банки должны быть проданы прежде всего. Я хотел бы, чтобы 10 крупных системных банков зашли в Украину. Для этого нам надо продемонстрировать экономический рост, независимость банковского регулятора - Национального банка - и наладить работу судебной системы", - отметил Гончарук. Замглавы Офиса Зеленского подчеркнул, что будущее украинское правительство вынуждено решить большую и всеобъемлющую приватизацию, которая затронет даже Укрзализныцю и Укрпочту.

Согласно объявленному в прошлом году плану приватизации четырех государственных банков Украины, все они должны быть проданы до 2022 года. На данный момент государственными являются Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк и Приватбанк (последний национализирован в 2016 году). В обновленной стратегии реформирования государственных банков, которая была опубликована в 2018 году, Министерство финансов поставило задачу, что к 2022 году доля государства в банковском секторе должна снизиться с 55% до 24%.

Напомним, что Зеленский в Канаде пообещал вице-президенту Всемирного банка начать масштабную приватизацию в Украине.

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