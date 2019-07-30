В агентстве Укринформ закрыли свой первый пресс-зал, после того, как на него напали молодчики в футболках "Традиция и порядок", повредив оборудование.

Об этом сообщила заместитель гендиректора Укринформа Марина Сингаевская.

"После нападения Укринформ закрывает первый пресс-зал. Сумма нанесенного ущерба устанавливается", - сказала она.

Как рассказала Сингаевская, во время нападения молодчики выбили двери в помещении, сломали стоявшую акустическую конференцсистему, вырвали 5 микрофонов, оборвали жалюзи, испачкали стены, стулья, центральный баннер. Пресс-зал не будет работать до восстановления поврежденного оборудования и проведения ремонта, уточнила заместитель гендиректора.

Как отметила замглавы агентства, худшее в этом нападении то, что пострадали трое сотрудников Укринформа, которых избили нападавшие. Им вызвали "скорую помощь", также будет проведена судебно-медицинская экспертиза повреждений. При этом один из пострадавших сотрудников - участник боевых действий на Донбассе, добавила она.

Напомним, во вторник, 30 июля, в Укринформе молодчики в футболках организации "Традиция и порядок" сорвали пресс-конференцию, посвященную возможным фальсификациям в округе №50 в Покровске в Донецкой области. В частности, они во время пресс-конференции выбили входную дверь в зал Укринформа и вбежали с криками "Сепаратист Аксенов!", "Ганьба", после чего облили водой и забросали яйцами кандидата в депутаты Андрея Аксенова.

Фото: ukrinform.ru

На место происшествия вызвали полицию. Двух участников нападения правоохранители забрали в Шевченковское райуправление милиции Киева для установления личности. Самовыдвиженец Андрей Аксенов баллотировался в Верховную Раду в округе №50 и занял, по предварительным данным, второе место, уступив кандидату от "Оппоблока" Руслану Требушкину. При этом и Требушкин, который является мэром Покровска, и Аксенов, который является мэром Доброполья, были занесены в базу "Миротворца" как "мэры-сепаратисты".

Ранее сообщалось, что окружком в Покровске продолжает находиться под охраной полиции. Комиссия все еще не работает.