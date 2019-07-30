C сегодняшнего дня операторы почтовой связи получили право осуществлять операции по принятию наличности в гривнях для дальнейшего ее перевода.

Соответствующие нормы содержит постановление Правления Нацбанка "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 12 февраля 2013 года № 42 "Об урегулировании вопросов относительно принятия наличности для дальнейшего ее перевода" от 22 июля 2019 года № 98. Документ вступил в силу сегодня, 30 июля 2019 года.

Для осуществления перевода средств в национальной валюте без открытия счетов отделения должны получить лицензию Нацбанка. Кроме того, Нацбанк изменил понятие "пункт принятия наличности" на "пункт предоставления финансовых услуг", поскольку в таких пунктах оказываются услуги по переводу средств не только в наличной, но и в безналичной форме.

Напомним, что Укрпочта стала переводить деньги с банковской карты на дом.

Также мы писали о том, что украинцы могут обменять валюту в отделениях Укрпочты.