Во вторник, 30 июля, торговля на межбанке завершилась обвалом курса доллара на 18 копеек — до 25,01-25,05 грн/$, завтра он может упасть ниже психологической отметки в 25 грн. Об этом пишет со ссылкой на финансистов UBR.ua.

В конце торгов были единичные сделки даже ниже — по 24,90-24,95 грн/$, однако таких операций был мизер, потому на этот курсовой коридор не ориентировались.

Банкиры отметили суточный рекорд по объему безналичных торгов - около $400 млн. А также рекордную покупку валюты Нацбанком: по разным оценкам, размер его приобретений составил от $200 млн до $250 млн. С самого утра регулятор выкупил одной сделкой $20 млн у Ситибанка (возможно от одного клиента), после чего скупал всю валюту подряд, целый день снижая курс: 25,20 грн/$, 25,10 грн/$, 25,08 грн/$, 25,06 грн/$.

"Многих удивляет такая стратегия НБУ по выкупу валюты. Куда более результативными были бы выкупы доллара более крупными пулами с менее резким снижением валютных котировок. Это могло бы поддержать рынок, инвесторов и главное - экспортеров, наполняющих госбюджет", - прокомментировал сделки регулятора финансовый эксперт Василий Невмержицкий.

Главная, превалирующая причина падения курса доллара - валютные продажи иностранцев. То есть тоже самое, что вчера и на прошлой неделе. Нерезиденты, как сумасшедшие, заводят доллар под покупку гривневых гособлигаций (ОВГЗ), и конвертируют его на нашем межбанке. По $200-300 миллионов в день — для них это не самые большие объемы, а для нас — настоящая сенсация. Ведь это весь суточный объем валютного рынка страны-Украина.

"Минфин разместил сегодня гривневых ОВГЗ на 17,2 млрд грн - большой объем. Это двухлетние и пятилетние бумаги. Власти все чаще делают ставки на долгосрочные бумаги. Они интересны инвесторам на фоне снижения стоимости ресурсов по всему миру", - отметил Невмержицкий.

Есть и другие — менее важные факторы, однако все они и близко не сопоставимы с ключевым иностранным давлением:

Сезонность. "Сейчас период завершающих расчетов субъектов хозяйствования за месяц", — сказал Олег Куринной. Выплаты Госказначейством возмещений НДС. 30 июля бизнесу перечислили мизерную сумму - 9,3 млн грн.

Очень сильно упали цены на наличный доллар. "Оптовая цена рухнула к 25,0 грн/$. И на рынке тотально не хватает гривны. Чтобы получить гривну, сегодня нужно либо что-то продать на межбанке, но дешево это не очень хотят делать. Либо продавать доллар населению. Однако люди резко остановили свои валютные покупки. Они видят, что курс катится вниз и ждут максимальной просадки. Так что спроса в обменниках не чувствуется", - заверил Василий Невмержицкий.

30 июля средняя цена доллара на продаже людям упала сразу на 25 копеек - до 25,10-25,25 грн/$. Минимальная - до 25,0 грн/$, максимальная - до 25,65 грн/$. Выкупают валюту у населения в рамках 24,70-25,15 грн/$.

Курс валют на черном рынке на вечер 30 июля:

Фото: ubr.ua

Падение доллара может продолжится. Завтра иностранцы будут оплачивать, приобретенные сегодня ОВГЗ, так что на гривну снова будет спрос. У импортеров будет отличный шанс на покупку валюты.

Если бизнес или банки не выйдут скупать доллар - это снова сделает Нацбанк. Он может дать закрепиться курсу ниже психологической отметки. "Скорее всего, 31 июля межбанк будет открываться в рамках 24,95-25,0 грн/$. Гривня имеет все шансы на дальнейшее укрепление", - считает Невмержицкий. Директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной по традиции дал более сдержанный прогноз - 25,0-25,10 грн/$.

Напомним, что украинские банкиры назвали стихийным новое падение доллара к гривне.

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