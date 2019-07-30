Помещение, в котором находится избирательная комиссия №50 в Покровске Донецкой области, продолжает находится под охраной полиции. На данный момент избирком не работает. Об этом сообщили в полиции Донецкой области.

"По решению окружной избирательной комиссии здание, где находится избирательная документация, было передано под охрану полицейских. Полиция будет обеспечивать охрану до момента возобновления работы комиссии. На данное время нарушений публичной безопасности и правопорядка не допущено", - говорится в сообщении.

Сообщается, что комиссия не работает, сохранение избирательной документации обеспечивают подразделения полиции.

"У ОИК №50 продолжают находиться граждане, которые выражают недоверие к результатам выборов. Нарушений общественного порядка нет", - сообщили в ведомстве.

На месте дежурят группа реагирования и следственно-оперативная группа Покровского отдела полиции, которые реагируют на обращения граждан.

"Доступ в здание будет открыт, когда комиссия возобновит свою работу", - добавили в полиции.

Как сообщалось, ранее в Покровске произошли столкновения возле окружной комиссии №50 после того, как наблюдатели зафиксировали различия в протоколах. Люди требовали честного подсчета голосов, установили палатки, а также начали сносить шины.

Напомним, вечером 23 июля в Донецкую область прибыл вертолет Нацполиции с отрядом спецподразделения ТОР для обеспечения общественного порядка и безопасности на окружном избирательном участке в Покровске.

В округе № 50 продолжается борьба за мандат в Верховную Раду между двумя действующими мэрами — Русланом Требушкиним, городским головой Покровска, и Андреем Аксеновым — городским головой Доброполья, оба были занесены в базу "Миротворца" как "мэры-сепаратисты".

По результатам обработанных ЦИК 100% протоколов Требушкин получил 30,29% голосов избирателей, Аксенов - 29,97%. После Требушкина, который выдвинут партией "Оппозиционный блок", и Аксенова-самовыдвиженца, на третьем месте кандидат от партии "Слуга народа", уроженка Донецка и киевский адвокат Татьяна Романцова, за которую проголосовали 21,23% избирателей.

Между тем во вторник, 30 июля, в Укринформе пресс-конференцию, посвященную вероятным фальсификациям в округе №50 в Покровске, сорвали молодчики в футболках праворадикальной организации "Традиция и порядок". В частности, молодчики во время пресс-конференции выбили входную дверь в зал Укринформа и вбежали с криками "Сепаратист Аксенов!", "Ганьба", после чего облили водой и забросали яйцами Аксенова. Другие участники пресс-конференции - кандидат от "Европейской солидарности" Сергей Кошуков и его доверенное лицо Борис Овчаров - не пострадали.

Ранее сообщалось, что полиция задержала двух участников погрома в Укринформе .