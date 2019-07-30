Отжиматься в кулуарах и не голодать дольше двух суток. Супрун дала советы будущим депутатам
И.о миннистра здравоохранения Ульяна Супрун в соцсети рассказала будущим нардепам о том, как уберечь свое здоровье на работе. По словам чиновницы, советы были составлены после анализа возможных рисков для здоровья, с которыми нардепы могут столкнуться при выполнении служебных обязанностей и таких испытаний, как процесс голосования за бюджет или общение с детективами НАБУ.
Первая порция советов касаются собственного здоровья нардепов:
- Питайтесь сбалансировано. Рацион должен быть построен на минимально обработанной растительной пищи, крупах, цельнозерновой хлеб, маслах и различных источниках белка. Зато ежедневное употребление красного или процесованого мяса увеличивает риск рака.
- Если вы захотите объявить голодовку протеста, не держите его дольше, чем двое суток. В рамках этого периода голодать полезно.
- Мойте руки. Здороваться за руку нужно, учитывая этикет, но помните, что через грязные руки передаются гепатит А, вирус гриппа и другие вирусы простудных заболеваний, Salmonella и кишечная палочка. Мыть руки нужно каждый раз после туалета, после прихода на работу, перед едой.
- Регулярно посещайте семейного врача. Семейный врач поможет следить за давлением, распознает преддиабетическое состояние, направит на прививку, даст электронный рецепт для бесплатного получения препаратов по программе "Доступные лекарства".
- Вакцинируйтесь. С началом сессии следует пройти прививку от гриппа, ведь большое скопление людей - это лучшая ситуация для распространения вируса. Вы можете сделать также прививки от гемофильной инфекции типа В. Каждые десять лет, начиная с 18 следует делать прививки от столбняка и дифтерии. Они в амбулаториях, и бесплатные.
- Люди, занимающиеся контактными видами спорта и медицинские работники должны делать прививки от гепатита В. Драки возле трибуны подпадают под категорию "контактные виды спорта". Вакцинироваться следует и перед поездками в экзотические страны.
- Гуляйте, но не прогуливает заседания. Длительное сидение вредит здоровью: оно меняет осанку, ухудшает кровообращение в малом тазу и ногах, сводит на нет энергозатраты и приводит к набору веса. Поэтому в кулуарах и комитетах делайте приседания, отжимания, планки, выходите на пробежку в Мариинский парк, а не стойте или снова сидите
- Откажитесь от курения. Это зависимость от вещества, без которого мозг находится в состоянии упадка, рассеянности и тревожности. Именно курение является причиной того, что без сигареты плохо. Кроме этого, курение повышает общую преждевременную смертность, смертность от 17 видов рака, способствует развитию атеросклероза, целлюлита, старению кожи и болезни периферических сосудов.
- Сведите потребление алкоголя к минимуму, а лучше откажитесь вообще. Безопасной дозы алкоголя не существует. Болезни, связанные с алкоголем, является одной из ведущих причин смертности в Украине. Алкоголь не улучшает пищеварение, зато увеличивает вероятность рака, деменции, заболеваний печени, вызывает тревожность, нарушения сна и обезвоживания, стаж на пути занятием спортом. Из-за алкоголя растут агрессия и шанс попасть в аварию.
- Никогда не садитесь за руль, если выпили.
- Соблюдайте правила дорожного движения. Из отеля "Киев" можно безопасно и быстро добраться до рабочего места. В других случаях придется либо пользоваться общественным транспортом или автомобилем. В автомобиле следует быть пристегнуты даже на заднем сиденье, не отвлекаться по телефону и соблюдать правила дорожного движения.
- "Нет" каблукам. Если протокол не требует определенного типа обуви, то депутаты имеют право ходить в любой. Высокие каблуки увеличивают риск травмы ног, ослабление сухожилий, деформируют стопу, а тесная неудобная обувь вредит кровообращению и работоспособности.
- Берегите горло. Говорить с трибуны трудно, особенно если приходится кричать. Уберечь голосовые связки от боли помогут регулярные вокальные упражнения, разогрев, занятия спортом и тренировки дыхания. В случае дисфонии (срыва голосовых связок) важно не срываться на шепот и крики, избегать алкоголя и кофеина, и пить достаточно воды или чая.
Также в сообщении напомнили о том, как готовиться к публичным выступлениям:
- Уважайте друг друга. Не допускайте буллинг, агрессию и домогательств. Они являются угрозами на рабочем месте, создающие токсическое атмосферу. Это отражается, в конечном итоге, на психическом и физическом состоянии работников, и моделях поведения, принятых в обществе.
- Работайте в соответствии со своими биоритмами. Работа ночью над законопроектами или изучением законодательной базы - вещь нужная, но вредна для здоровья. Хронический недостаток сна приводит к развитию тревожности, сердечно-сосудистых заболеваний, увеличивает вероятность развития опухолей. Работайте настойчиво в свое рабочее время.
- Улучшайте память без ноотропов. Изучить множество законов и решений суда, которые отменяют - большая задача, особенно для новых лиц в политике. Лучше память стимулируют такие вещи: делать что-то одно, а не переключаться на многие задачи, изучить материал и его применить, хотя бы рассказать кому-то, строить ассоциации, делать записи от руки, рисовать модели (а не выдумывать схемы), достаточно спать и полноценно питаться.
- Нехватка витамина В1, например, будет мешать развитию нейронных сетей. Важно также регулярно тренироваться и голодать, ведь это стимулирует образование нейротрофина BDNF.
- Не откладывайте дела на потом. Не только потому, что работа созыва может быть досрочно прекращена, а потому, что прокрастинация является одним из путей развития сердечно-сосудистых и ментальных болезней. Ведь человек постоянно испытывает стресс и чувство, что что-то теряется, а стресс отражается в теле.
- Не делайте несколько дел одновременно. Например, ведение бизнеса, развитие страницы в Instagram, и работа над законопроектами одновременно подрывает ваше здоровье и мешает здоровому сну и физической активности. Мозг лучше делает что-то одно в определенный промежуток времени.
- Не сгорайте на работе. Выгорание - это состояние хронического стресса и разочарование, когда много работы не приводит к должным результатам, вознаграждению, признанию или изменениям. Оно проявляется психически и физически и увеличивает риск хронических болезней и депрессии, а также циничного отношения к работе. Не надо так.
Автор поста утверждает, что эти оветы могут применять не только вновь избранные депутаты, но и все граждане. Потому что депутаты такие же люди, как и остальные.
Фото: facebook.com
Ранее "Страна" писала о том, что кандидат "Слуги народа" на пост главы Минздрава заявил о генетических особенностях лечения различных рас и нарвался на критику от Супрун.
Также мы сообщали, что Супрун объяснила, почему ей не хватило три года на реформы здравоохранения.