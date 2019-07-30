И.о миннистра здравоохранения Ульяна Супрун в соцсети рассказала будущим нардепам о том, как уберечь свое здоровье на работе. По словам чиновницы, советы были составлены после анализа возможных рисков для здоровья, с которыми нардепы могут столкнуться при выполнении служебных обязанностей и таких испытаний, как процесс голосования за бюджет или общение с детективами НАБУ.

Первая порция советов касаются собственного здоровья нардепов:

Питайтесь сбалансировано. Рацион должен быть построен на минимально обработанной растительной пищи, крупах, цельнозерновой хлеб, маслах и различных источниках белка. Зато ежедневное употребление красного или процесованого мяса увеличивает риск рака.

Если вы захотите объявить голодовку протеста, не держите его дольше, чем двое суток. В рамках этого периода голодать полезно.

Мойте руки. Здороваться за руку нужно, учитывая этикет, но помните, что через грязные руки передаются гепатит А, вирус гриппа и другие вирусы простудных заболеваний, Salmonella и кишечная палочка. Мыть руки нужно каждый раз после туалета, после прихода на работу, перед едой.

Регулярно посещайте семейного врача. Семейный врач поможет следить за давлением, распознает преддиабетическое состояние, направит на прививку, даст электронный рецепт для бесплатного получения препаратов по программе "Доступные лекарства".

Вакцинируйтесь. С началом сессии следует пройти прививку от гриппа, ведь большое скопление людей - это лучшая ситуация для распространения вируса. Вы можете сделать также прививки от гемофильной инфекции типа В. Каждые десять лет, начиная с 18 следует делать прививки от столбняка и дифтерии. Они в амбулаториях, и бесплатные.

Люди, занимающиеся контактными видами спорта и медицинские работники должны делать прививки от гепатита В. Драки возле трибуны подпадают под категорию "контактные виды спорта". Вакцинироваться следует и перед поездками в экзотические страны.

Гуляйте, но не прогуливает заседания. Длительное сидение вредит здоровью: оно меняет осанку, ухудшает кровообращение в малом тазу и ногах, сводит на нет энергозатраты и приводит к набору веса. Поэтому в кулуарах и комитетах делайте приседания, отжимания, планки, выходите на пробежку в Мариинский парк, а не стойте или снова сидите

Откажитесь от курения. Это зависимость от вещества, без которого мозг находится в состоянии упадка, рассеянности и тревожности. Именно курение является причиной того, что без сигареты плохо. Кроме этого, курение повышает общую преждевременную смертность, смертность от 17 видов рака, способствует развитию атеросклероза, целлюлита, старению кожи и болезни периферических сосудов.

Сведите потребление алкоголя к минимуму, а лучше откажитесь вообще. Безопасной дозы алкоголя не существует. Болезни, связанные с алкоголем, является одной из ведущих причин смертности в Украине. Алкоголь не улучшает пищеварение, зато увеличивает вероятность рака, деменции, заболеваний печени, вызывает тревожность, нарушения сна и обезвоживания, стаж на пути занятием спортом. Из-за алкоголя растут агрессия и шанс попасть в аварию.

Никогда не садитесь за руль, если выпили.

Соблюдайте правила дорожного движения. Из отеля "Киев" можно безопасно и быстро добраться до рабочего места. В других случаях придется либо пользоваться общественным транспортом или автомобилем. В автомобиле следует быть пристегнуты даже на заднем сиденье, не отвлекаться по телефону и соблюдать правила дорожного движения.

"Нет" каблукам. Если протокол не требует определенного типа обуви, то депутаты имеют право ходить в любой. Высокие каблуки увеличивают риск травмы ног, ослабление сухожилий, деформируют стопу, а тесная неудобная обувь вредит кровообращению и работоспособности.

Берегите горло. Говорить с трибуны трудно, особенно если приходится кричать. Уберечь голосовые связки от боли помогут регулярные вокальные упражнения, разогрев, занятия спортом и тренировки дыхания. В случае дисфонии (срыва голосовых связок) важно не срываться на шепот и крики, избегать алкоголя и кофеина, и пить достаточно воды или чая.

Также в сообщении напомнили о том, как готовиться к публичным выступлениям:

Уважайте друг друга. Не допускайте буллинг, агрессию и домогательств. Они являются угрозами на рабочем месте, создающие токсическое атмосферу. Это отражается, в конечном итоге, на психическом и физическом состоянии работников, и моделях поведения, принятых в обществе.

Работайте в соответствии со своими биоритмами. Работа ночью над законопроектами или изучением законодательной базы - вещь нужная, но вредна для здоровья. Хронический недостаток сна приводит к развитию тревожности, сердечно-сосудистых заболеваний, увеличивает вероятность развития опухолей. Работайте настойчиво в свое рабочее время.

Улучшайте память без ноотропов. Изучить множество законов и решений суда, которые отменяют - большая задача, особенно для новых лиц в политике. Лучше память стимулируют такие вещи: делать что-то одно, а не переключаться на многие задачи, изучить материал и его применить, хотя бы рассказать кому-то, строить ассоциации, делать записи от руки, рисовать модели (а не выдумывать схемы), достаточно спать и полноценно питаться.

Нехватка витамина В1, например, будет мешать развитию нейронных сетей. Важно также регулярно тренироваться и голодать, ведь это стимулирует образование нейротрофина BDNF.

Не откладывайте дела на потом. Не только потому, что работа созыва может быть досрочно прекращена, а потому, что прокрастинация является одним из путей развития сердечно-сосудистых и ментальных болезней. Ведь человек постоянно испытывает стресс и чувство, что что-то теряется, а стресс отражается в теле.

Не делайте несколько дел одновременно. Например, ведение бизнеса, развитие страницы в Instagram, и работа над законопроектами одновременно подрывает ваше здоровье и мешает здоровому сну и физической активности. Мозг лучше делает что-то одно в определенный промежуток времени.

Не сгорайте на работе. Выгорание - это состояние хронического стресса и разочарование, когда много работы не приводит к должным результатам, вознаграждению, признанию или изменениям. Оно проявляется психически и физически и увеличивает риск хронических болезней и депрессии, а также циничного отношения к работе. Не надо так.

Автор поста утверждает, что эти оветы могут применять не только вновь избранные депутаты, но и все граждане. Потому что депутаты такие же люди, как и остальные.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала о том, что кандидат "Слуги народа" на пост главы Минздрава заявил о генетических особенностях лечения различных рас и нарвался на критику от Супрун.

Также мы сообщали, что Супрун объяснила, почему ей не хватило три года на реформы здравоохранения.